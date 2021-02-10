MIUI 12.5 приходит на Xiaomi Mi 9 SE

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Двухлетней субфлагман получает актуальную версию прошивки от Xiaomi

Xiaomi Mi 9 SE вышел в начале 2019 года и стал первым смартфоном с Snapdragon 712. Поставлялась новинка с предустановленной MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie. Позже компания обновила ее до MIUI 11 и ей досталась фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 11. Не остался смартфон за боротом и с обновлением до MIUI 12.5. Компания начала распространять апдейт до новой версии фирменной прошивке на глобальном рынке.

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Номер сборки V12.5.1.0.RFBMIXM и она значится как стабильная. Учитывая то, что апдейт распространяется по воздуху, это займет определенное время. Понадобиться некоторое время, чтобы программное обеспечение получили все устройства. MIUI 12.5 доберется и до Xiaomi Mi 9 SE для рынков России и EEA в ближайшее время.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 SE обладает 5,97-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 64/128 Гб и фронтальной 20-мегапиксельной камерой. Основная камера тройная 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75) + 13 Мп (ширик) + 8 Мп (телеобъектив). Емкость аккумулятора составила 3070 мАч и есть поддержка быстрой зарядки QuickCharge 4.

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Источник: gizmochina