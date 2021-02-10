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MIUI 13 на базе Android 12 приходит на бюджетник Xiaomi на глобальном рынке

10.02.2022 330 0

Redmi 10 стал одним из первых, кто обновится до Android 12

Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до новой версии фирменного интерфейса MIUI 13. В зависимости от модели оболочка будет построена на Android 11 или Android 12. К радости владельцев Redmi 10 они получат надстройку, которая базируется на актуальной версии зеленого робота.

 

MIUI 13 на базе Android 12 приходит на бюджетник Xiaomi на глобальном рынке – фото 1

 

Пришло сообщение, что Redmi 10 на глобальном рынке будет обновлен до MIUI 13 на базе Android 12. Прошивка получила номер V13.0.1.0.SKUMIXM и весит 2,7 Гб. Среди прочего оболочка содержит январский патч безопасности. На данный момент прошивка носит статус стабильной бета-версии и распространяется на ограниченное количество устройств. После того, как станет понятно, что она жизнеспособная и исправлены критические ошибки, компания начнет полномасштабное развертывание MIUI 13 на глобальную версию Redmi 10.

 

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В журнале изменений указано, что с приходом MIUI 13 на Redmi 10 пользователи должны ощутить повышение стабильности работы, расширенные функции и новую систему виджетов. Прошивка предлагает динамическое распределение системных ресурсов, интеллектуальный инструмент дефрагментации для повышения производительности хранилища, боковую панель для улучшения эффективности многозадачности и новый шрифт под названием MiSans.

 

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Источник: gizmochina

MIUI 13 Android 12 Redmi 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.02.2022

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MIUI 13 на базе Android 12 приходит на бюджетник Xiaomi на глобальном рынке