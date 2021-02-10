MIUI 13 на базе Android 12 приходит на бюджетник Xiaomi на глобальном рынке

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Redmi 10 стал одним из первых, кто обновится до Android 12

Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до новой версии фирменного интерфейса MIUI 13. В зависимости от модели оболочка будет построена на Android 11 или Android 12. К радости владельцев Redmi 10 они получат надстройку, которая базируется на актуальной версии зеленого робота.

Пришло сообщение, что Redmi 10 на глобальном рынке будет обновлен до MIUI 13 на базе Android 12. Прошивка получила номер V13.0.1.0.SKUMIXM и весит 2,7 Гб. Среди прочего оболочка содержит январский патч безопасности. На данный момент прошивка носит статус стабильной бета-версии и распространяется на ограниченное количество устройств. После того, как станет понятно, что она жизнеспособная и исправлены критические ошибки, компания начнет полномасштабное развертывание MIUI 13 на глобальную версию Redmi 10.

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В журнале изменений указано, что с приходом MIUI 13 на Redmi 10 пользователи должны ощутить повышение стабильности работы, расширенные функции и новую систему виджетов. Прошивка предлагает динамическое распределение системных ресурсов, интеллектуальный инструмент дефрагментации для повышения производительности хранилища, боковую панель для улучшения эффективности многозадачности и новый шрифт под названием MiSans.

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Источник: gizmochina