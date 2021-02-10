Redmi Note 11E Pro — результат работы конвейера

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Redmi Note 11E Pro станет китайской версией глобального Redmi Note 11 Pro 5G

Не так давно в TENAA засветился смартфон Redmi с модельным номером 2201116SC. Теперь эта же модель была замечена в базе данных Google Play Console и это позволило узнать, что на рынок она выйдет как Redmi Note 11E Pro. С оглядкой на информацию в Google Play Console становится понятным, что компания попросту выведет на китайский рынок глобальный Redmi Note 11 Pro 5G, дав ему имя Redmi Note 11E Pro.

Аппарат предложит AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фронталку на 16-мегапикселей и операционную систему Android 11 с надстройкой MIUI 13. Построен Redmi Note 11E Pro будет на восьмиядерном чипе Snapdragon 695, а данные TENAA указывают на присутствие 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной.

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За автономность работы устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Основная камера будет щеголять тремя датчиками, где главный на 108-мегапикселей, а ассистируют ему широкоугольный сенсор на 8 Мп и 2 Мп заглушка для макросъемки.

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Источник: gizmochina