Power Bank Xiaomi Mi Power Bank Hyper Sonic: мощно, быстро и зарядка нескольких устройств одновременно

495

Xiaomi представила многофункциональный портативный аккумулятор Mi Power Bank Hyper Sonic

Вчера Xiaomi представила свой новый внешний аккумулятор Mi HyperSonic Power Bank. Позиционируется он как самый многофункциональный и мощный. Фишка его в том, что он позволяет заряжать одновременно несколько устройств, включая смартфоны, ноутбуки и разнообразные аксессуары.

Читать также: Xiaomi Mi 12 получит самую быструю память на рынке

﻿

Емкость Power Bank составила 20000 мАч и он заключен в корпус черного цвета из поликарбоната и ABC. Отличительной особенностью Mi Power Bank Hyper Sonic является поддержка быстрой зарядки. Аксессуар предлагает быструю зарядку до 50 Вт для смартфонов и до 45 Вт через USB PD 3.0 для ноутбуков. Компания заявляет, что аккумулятор емкостью 4500 мАч можно полностью зарядить всего за 1 час и 5 минут, тогда как на зарядку ноутбука может уйти больше 2-х часов.

В арсенале Xiaomi Mi HyperSonic Power Bank три порта, два из которых USB-A и один USB-C. На полную зарядку самого внешнего аккумулятора уйдет около 4-х часов благодаря поддержке технологии быстрой зарядки. Двойным нажатием на кнопку питания можно активировать режим пониженного энергопотребления, который пригодится для зарядки фитнес-браслетов, смарт-часов и наушников.

Читать также: Подробности о Xiaomi Mi Pad 5: доступный айпад для тех, кто предпочитает Android ﻿

Производитель декларирует 16 уровне защиты, которые защищают от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения. Xiaomi Mi Power Bank Hyper Sonic оценили в $47 и сейчас компания собирает на него средства на своей краудфандинговой платформе. Выпуск новинки на рынок планируется в сентябре.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mi.com