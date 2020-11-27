MIUI 13: список смартфонов Xiaomi и ее суббрендов, на которые должна прийти оболочка

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Выложили перечень смартфонов Xiaomi, претендующих на обновление до MIUI 13

Любовь к Xiaomi начала зарождаться в немалой степени благодаря фирменной оболочке MIUI. Для многих в свое время прошивка стала откровением и нужно отдать должное компании — она неустанно работает над ее совершенствованием. Сейчас Xiaomi все еще занята распространением MIUI 12, но уже во втором квартале следующего года должны представить MIUI 13.

Именно такой срок выхода новой версии оболочки был озвучен модератором сообщества Mi и он явно вписывается в то время, когда Xiaomi обычно представляет очередную итерацию MIUI. Поговаривают, что MIUI 13 получит новую анимацию, станет более гибкой в плане настроек «под себя», а также предложат новый инструмент Super Wallpaper, позволяющий пользователям создавать свои обои.

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Первая бета-версия MIUI 13 должна выйти в начале 2021 года и завершится период тестирование официальным релизом оболочки до конца второго квартала следующего года. А что там со смартфонами, которые смогут обновиться до MIUI 13? Вот, на какие устройства может прийти MIUI 13:

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Lite/Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro/Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 10 5G/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite 5G/Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi CC9 Pro;

Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro/Mi 9 Pro 5G;

Redmi K30/K30 5G/K30i 5G/K30 5G Racing/K30 Pro/K30 Pro Zoom/K30 Ultra;

Redmi K20 Pro/K20 Pro Premium;

Redmi 10X 4G/10X 5G/10X Pro 5G;

Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max;

Redmi 9/9А/9С/9i/9 Prime;

Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro;

Poco X3 NFC;

Poco M2/M2 Pro;

Poco F2 Pro;

Poco X2/X2 Pro;

Poco C3;

Black Shark 3/3 Pro/3S;

Black Shark 2/2 Pro.

Список носит характер неофициального и может не отражать реального положения дел. Но с большой долей вероятности большинство из названных устройств действительно получат MIUI 13.

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Источник: notebookcheck