Мобильный бизнес LG все? Ничего не решено, но компания может покончить с производством смартфонов

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LG всерьез рассматривает возможность сократить, продать или закрыть смартфонный бизнес

Слухов и мнений о закрытии мобильного подразделения LG хватает. Буквально на прошлой неделе по сети прокатился пессимистичный слух, что компания намерена прекратить безуспешные попытки стать сильным игроком на рынке смартфонов и покинет его. Но представитель LG назвал эти слухи бредом и заявил, что ничего такого они не планируют делать.

С оглядкой на недавний показ раздвижного LG Rollable и демонстрацию стремления довести эту модель до коммерческого исполнения, можно было поверить в то, что LG действительно не собирается покидать рынок смартфонов. Но, как говорится, нет дыма без огня и в сети вновь появились слухи, что «не все благополучно в LG королевстве».

Издание Reuters сообщило том, что LG распространило среди сотрудников письмо, в котором заявило, что вот уже в течение 23 кварталов подряд мобильное подразделение LG терпит убытки.

«На мировом рынке конкуренция в мобильном бизнесе, включая смартфоны, стала более ожесточенной. Считаем, что мы достигли точки, когда нам нужно принять лучшее решение в отношении нашего бизнеса мобильных телефонов, учитывая текущую и будущую конкурентоспособность», — сказано в заявлении.

Ресурс Korea Herald подтверждает рассылку подобного послания и утверждает, что среди прочего в нем сказано, что «независимо от каких-либо изменений в направлении бизнеса смартфонов, занятость будет сохраняться, беспокоиться не о чем. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу, вывод и сокращение бизнеса смартфонов».

Со своей стороны, издание Bell заявляет, что о полном уходе с рынка мобильных устройств речь не идет. LG хочет отказаться от выпуска премиальных аппаратов и сосредоточиться на смартфонах среднего и бюджетного сегментов. Если это так, то вероятность выхода LG Rollable под большим вопросом. Или он может стать последним мобильным устройством компании.

Чтобы прояснить ситуацию, издание Phonearena связалось с пресс-службой LG с просьбой прокомментировать слухи о прекращении выпуска премиальных устройств, на что получило ответ, что «руководство LG Electronics намерено принять все необходимые решения для решения проблем мобильного бизнеса в 2021 году. На сегодняшний день еще ничего не согласовано».

Похоже, что LG стоит на пороге судьбоносного для ее мобильного подразделения решения. Показатели работы таковы, что пришло время принять решение «плыть» дальше или закрыть смартфонный бизнес.

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Источники: phonearena, reuters, bell, theverge