Монструозный Motorola Frontier с рекордной камерой на пресс-изображении

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Дизайн актульный, но спорный

Меньше месяца назад стало известно, что готовится к выходу Motorola Frontier, фишкой которого станет датчик с рекордным разрешением. Это должен быть первый смартфон, который удостоится датчика изображения ISOCELL HP1 на 200 Мп, представленный Samsung в сентябре прошлого года. Дизайн Motorola Frontier не является большим секретом, но сегодня мы предлагаем взглянуть на его качественный рендер.

С широкой общественностью им поделился известный сетевой информатор Эван Бласс, который точен в своих прогнозах. Визуально Motorola Frontier тонкий аппарат из изогнутого спереди и сзади корпуса. Да, тут скошенный по кромкам дисплей, как уже обязательный атрибут флагманского устройства. Но вот исполнение основной камеры — на любителя. В целом она напоминает «раздутый» блок Xiaomi Civi, где акцент делается на главном модуле внушительных размеров. Чуть ниже — парочка датчиков поскромнее размерами.

Ни нижней грани расположился порт USN Type-C, решетка для динамика и слот для SIM-карт. Судя по всему, 3,5 мм разъема для наушников здесь не предложат. О сроках выхода Motorola Frontier не сообщается. Возможно, его покажут на выставке MWC 2022. Известно, что смартфон должен предложить чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением FullHD+, до 12 Гб оперативки, батарейку на 4500 мАч с 125-ваттной проводной зарядкой и 50 Вт беспроводной.

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Источник: twitter