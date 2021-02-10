Moto Edge S выйдет на глобальный рынок с другим именем

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Moto G100 должен быть переименованной версией Moto Edge S

25 марта портфолио смартфонов Motorola пополнится очередной новинкой — Moto G100. Похоже, что это версия Moto Edge S для глобального рынка. Напомним, что этот смартфон показали в конце января в Китае и он первым получил аппаратную платформу Snapdragon 870. Незадолго до релиза в сеть выложили рендеры девайса.

Moto G100 предложит IPS-матрицу диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2520х1080 точек. Оперативной памяти должно быть 6/8 Гб, и она стандарта LPDDR5. Смартфон оснастили флеш-памятью 128/256 Гб UFS 3.1, операционной системой Android 11 и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт.

В арсенале устройства сканер отпечатков пальцев на боковой грани, модуль NFC, двойная фронтальная камера 16 Мп + 8 Мп, поддержка Bluetooth 5.1 и квадрокамера на задней панели, где главный датчик на 64 Мп и дополняют его модули на 16 Мп, 2 Мп и времяпролетная камера. Moto Edge S позволяет определять частоту сердечных сокращений с использованием селфи-камеры, а вот будет ли эта фича реализована в Moto G100, узнаем 25 марта.

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Главный вопрос — цена. В Китае за базовую версию Moto Edge S просят $310, а топовая обойдется в $433. Тогда как ценник в Европе может быть не таким щадящим. Звучат прогнозы, что за Moto G100 могут просить в диапазоне $400-500.

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Источник: gizmochina