Motorola выпускает Moto G84 с процессором Snapdragon 695 по цене менее 250 долларов: отличный смартфон, но есть нюансы

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Инновация в простоте

На прошлой неделе Flipkart Motorola представила Moto G84, а сегодня официально представила модель среднего класса в Индии. Смартфон поставляется с несколько устаревшим чипсетом Snapdragon 695 с поддержкой 5G, но все еще смотрится приемлемо для своей цены.

Смартфон получил 6,55-дюймовый 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 240 Гц. Motorola обещает максимальную яркость 1300 нит. В центре есть одно отверстие для селфи-камеры – 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,45.

На задней панели есть две камеры вместо трех как на Moto G82. Основной имеет сенсор 50 МП 1/1,5 дюйма с размером пикселя 1,0 мкм и объективом f/1,88. Он поставляется с двойным PDAF и OIS. Рядом с ним находится 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 118 градусов, но без автофокусировки.

Обе камеры поддерживают видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и имеют функцию автоматического ночного видения для лучших фотографий в темноте.

Moto G84 имеет поддержку Dolby Atmos и Moto Spatial Sound, которые должны отлично звучать через стереодинамики.

Moto G84 поставляется с Android 13 и компания пообещала, что получит Android 14 и 3 года обновлений безопасности.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч внутри Moto G84 поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Другие основные функции включают Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 3,5-мм аудиоразъем и слот для двух SIM-карт для двух nano-карт.

Motorola продолжает партнерство с Pantone и выпустила телефон в великолепном цвете Viva Magenta, представляющего собой панель из искусственной кожи. Также есть цвет Marshmallow Blue, который также является веганской кожей (на самом деле это шикарное покрытие ПВХ), а любители более простого дизайна могут выбрать вариант Midnight Blue.

Для Moto G84 есть только один вариант памяти: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Он стоит 19 999 индийских рупий (245 долларов США/222 евро) и стартует 8 сентября в Flipkart.

Достаточно удивительное сочетание крутого дизайна, а особенно великолепного красного цвета ( Viva Magenta ) с уже старым Snapdragon 695, но это можно простить из-за топовой цены.

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Источник: gsmarena



https://andro-news.com/ru/news/kompaniya-honor-predstavila-noviy-konceptualniy-telefon-v-purse-.html Компания Honor представила новый концептуальный телефон V Purse, который похож на кошелек и имеет стилизованные обои( Отм. панель)