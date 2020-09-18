Mozilla уберет из Firefox две популярные функции

363

Mozilla лишает пользователей удобной функциональности их любимого браузера.

В прошлом месяце Mozilla объявила о реструктуризации, которая приведет к массовым сокращениям сотрудников, из-за чего неминуемо пострадает один из самых популярных браузеров – Firefox. И вот фанаты браузера начали получать первые звоночки проблем с Firefox: компания убирает опции Send (отправить) и Notes (записки).

Читать также: Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее﻿

Изучив бюджет разработки, Mozilla решила, что Send не стоит поддерживать. Продукт был приостановлен ранее этим летом из-за опасений, что инструмент, позволяющий пользователям анонимно загружать и отправлять зашифрованные файлы, мог использоваться для проведения фишинговых атак и распространения вредоносных программ.

Юзеры уже вовсю ругают компанию – для многих это был один из самых быстрых и простых способов безопасной передачи файлов по сети.

Notes также находится под ударом. Опция позволяла пользователям настольных компьютеров и Android делать заметки на веб-страницах и синхронизировать их между устройствами, сохраняя содержимое надежно зашифрованным. Сервис будет закрыт в ноябре, но пользователи, у которых установлено расширение, могут заранее экспортировать свои заметки.

Многие издания подметили, что видеть, как эти службы заканчивают свое существование – грустно. У многих они были в постоянной ротации. Компания приняла решение посвятить свое внимание проектам, приносящим доход, таким как новый VPN-сервис. Что ж, будем следить за развитием событий.

Читать также: Firefox готовит большое обновление Android-приложения, обещает лучший браузер на рынке﻿

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: SlashGear



https://andro-news.com/news/oneplus-vypustyat-byudzhetnye-tws-naushniki-oneplus-buds-z.html OnePlus выпустят бюджетные TWS-наушники OnePlus Buds Z(в Адм. панель)