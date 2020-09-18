OnePlus выпустят бюджетные TWS-наушники OnePlus Buds Z

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OnePlus решили активно наступать на рынок бюджетных устройств, и новинкой в их числе должны стать наушники OnePlus Buds Z.

В начале этого года OnePlus, наконец, представила свои первые TWS-наушники - OnePlus Buds. Через несколько месяцев после старта продаж, появились сообщения о том, что компания может предложить более доступный вариант беспроводных наушников - OnePlus Buds Z.

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Эта информация поступила от известного инсайдера Макса Джея, который утверждает, что новые доступные TWS-наушники от OnePlus могут называться именно OnePlus Buds Z. Новостью о наушниках информатор поделился в своем Твиттере. Там он намекнул, что OnePlus Buds Z может последовать примеру, который показал OnePlus Bullets Wireless Z – более дешевый вариант обычных Bullets Wireless.

К сожалению, Макс не раскрывает никакой другой информации о Buds Z, не называя даже ориентировочную цену наушников. Тем не менее, ожидается, что больше об этом продукте станет известно в ближайшие дни по мере приближения презентации OnePlus 8T. Скорее всего, наушники будут выпущены вместе с готовящимся смартфоном.

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Напомним, что OnePlus Buds обещают высокое качество воспроизведения аудио. OnePlus Buds также поддерживает технологию Warp Charge, которая обещает 10 часов воспроизведения за 10 минут зарядки. Полная зарядка вместе с зарядным кейсом обеспечивает до 30 часов воспроизведения музыки.

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OnePlus Bullets Wireless Z﻿



Источник: Android Community



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