Firefox готовит большое обновление Android-приложения, обещает лучший браузер на рынке

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Mozilla решил «создать новое браузерное приложение для Android, чтобы браузер был быстрее и надежнее, чем его текущая стабильная версия». Компания также хотела, чтобы приложение было основано на собственном движке мобильного браузера GeckoView, что позволило бы пользователям наслаждаться «высочайшим уровнем конфиденциальности и безопасности, доступным на платформе Android».

Компания также не хотела, чтобы пользователям Android приходилось выбирать «между конфиденциальностью и отличным браузером».

Сегодня, 18.01.2020, Firefox объявила, что начиная с будущего вторника, 21 января, будет запущена новая версия Firefox Nightly. Эта версия основана на Firefox Preview Beta, которая была первоначально запущена в июне прошлого года.

Если вы использовали приложение Firefox Preview, вы, вероятно, заметили внедрение таких функций, как нижнее расположение навигационной панели, более быстрая прогрузка страницы, и более современный пользовательский интерфейс.

Приложение Firefox Nightly может быть установлено из Google Play Store, хотя эта версия браузера не является стабильной. Firefox говорит, что начиная со следующего вторника, когда Firefox Nightly начнет использовать функции из Firefox Preview, пользователи отметят более удобное и быстрое добавление по-настоящему важных в использовании функций.

Firefox говорит, что за последние пару месяцев компания изучала проблемы, от которых пользователи хотели бы избавиться. Эти проблемы были определены путем просматривания отзывов пользователей и анализа использования приложения. Это позволило разработчикам изучить, какие изменения они должны были внести.





Этой весной новая версия Firefox для Android начнет бета-тестирование, а стабильная версия приложения получит обновление в середине этого года.

Источник: blog.mozilla.org