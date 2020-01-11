Где купить дешевле?

Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее

11.01.2020 2838 2

Mozilla выпустила обновление для исправления критической уязвимости в Firefox. Она призывает пользователей обновляться как можно быстрее - и к этому предупреждению присоединяется правительство США.

 

Mozilla утверждает, что знает о «целенаправленных атаках на браузер…», при этом не уточняя, о каких именно атаках идет речь. Министерство национальной безопасности также призывает пользователей обновлять браузер Firefox до последней версии. Агентство Кибер- и Инфраструктурной Безопасности (CISA) предупреждает, что баг в текущей версии браузера может быть использован, чтобы «взять под контроль систему», что вряд ли сможет порадовать кого-либо.

 

Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее – фото 1

 

Данный баг можно уверенно относить к «угрозе нулевого дня» - тип ошибок, к которым еще не разработан алгоритм решений. К сожалению, за этот год компания переживает третий случай обнаружения столь серьезного бага.

 

В июне прошлого года одна из таких атак была нацелена на пользователей Coinbase. Вторая утечка была исправлена несколькими днями позже. По данным ZDNet, «нулевые дни» были использованы хакерской группой в попытке навредить сотрудникам Coinbase через электронное письмо, содержащее ссылки на вредоносные сайты.

 

Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее – фото 2

 

Последней версией патча является версия 72.0.1, доступная в настоящее время. Чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия, перейдите в выпадающее меню в правом верхнем углу, выберите «Справка», а затем «О Firefox». Откроется окно, которое скажет вам, какая версия у вас есть, и даст вам возможность перезапустить браузер, чтобы выполнить процедуру обновления.

﻿

Источник: Android Authority

Mozilla Firefox
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 11.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Роман Snat4er
ещё вчера обнова пришла до 72.0.1
11.01.2020 15:53
Ответить
Алексей Тимченко (Enigmo23rus)
вчера обновился
11.01.2020 11:58
Ответить

telegram__banner.png
Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее