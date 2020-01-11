Mozilla просит фанатов Firefox обновить браузер как можно скорее

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Mozilla выпустила обновление для исправления критической уязвимости в Firefox. Она призывает пользователей обновляться как можно быстрее - и к этому предупреждению присоединяется правительство США.

Mozilla утверждает, что знает о «целенаправленных атаках на браузер…», при этом не уточняя, о каких именно атаках идет речь. Министерство национальной безопасности также призывает пользователей обновлять браузер Firefox до последней версии. Агентство Кибер- и Инфраструктурной Безопасности (CISA) предупреждает, что баг в текущей версии браузера может быть использован, чтобы «взять под контроль систему», что вряд ли сможет порадовать кого-либо.

Данный баг можно уверенно относить к «угрозе нулевого дня» - тип ошибок, к которым еще не разработан алгоритм решений. К сожалению, за этот год компания переживает третий случай обнаружения столь серьезного бага.

В июне прошлого года одна из таких атак была нацелена на пользователей Coinbase. Вторая утечка была исправлена несколькими днями позже. По данным ZDNet, «нулевые дни» были использованы хакерской группой в попытке навредить сотрудникам Coinbase через электронное письмо, содержащее ссылки на вредоносные сайты.





Последней версией патча является версия 72.0.1, доступная в настоящее время. Чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия, перейдите в выпадающее меню в правом верхнем углу, выберите «Справка», а затем «О Firefox». Откроется окно, которое скажет вам, какая версия у вас есть, и даст вам возможность перезапустить браузер, чтобы выполнить процедуру обновления.

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Источник: Android Authority