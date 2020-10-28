На что идет Foxconn, чтобы заработать на Apple больше

609

Foxconn могли поймать на обмане Apple и незаконном обогащении

Оказывается, Foxconn, компания, известная сборкой айфонов, включая iPhone 12, с завидной регулярностью обманывала Apple и всячески пыталась поживиться за счет концерна из Купертино. По слухам, именно из-за этого отношения между двумя компаниями изрядно охладели в последнее время.

Читать также: Apple можно поздравить с 1 млрд активных iPhone

«Черная кошка» могла «пробежать» между сторонами из-за обмана и алчности контрактного сборщика. Поговаривают, что Foxconn не раз злоупотребляла своими отношениям с Apple и регулярно завышала такие показатели как количество рабочих, необходимых для налаживания производства и бесперебойной сборки «яблочной» техники. Делала это компания для того, чтобы получить больше средств от Apple и повысить собственную рентабельность.

Неудовольствие концерна из Купертино мог вызвать тот факт, что якобы Foxconn разрешила сотрудникам Google посетить подразделение, занятое производством металлического корпуса для 12-дюймового MacBook.

Есть подозрения, что Foxconn проявила находчивость и простаивающее оборудование и производственные мощности, ориентированные на выпуск продуктов Apple, использовала для нужд других клиентов. В частности, она тестировала смартфоны Huawei на радиочастотном оборудовании, приобретенном Apple.

Читать также: Беспроводная зарядка MagSafe от Apple успешно заработала и на Android-устройствах

Но это лишь слухи, которые нуждаются в подтверждении. На данном этапе обе компании не комментируют их.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: mydrivers