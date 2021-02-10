На фото попала задняя панель Samsung Galaxy S22 Ultra. Известный инсайдер вынес свой вердикт

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Авторитетный источник уверяет, что исполнение тыльной камеры близко к реальному

На просторах сети активно трудится инсайдер с ником Ice Universe, который с завидной регулярностью поставляет достоверные сливы. Главная его специализация — еще не представленные устройства Samsung. Именно он сегодня подкинул очередной повод поговорить о дизайне уберфлагмана Samsung Galaxy S22 Ultra.

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На своей странице в Twitter он выложил фото тыльной крышки, которая якобы принадлежит Galaxy S22 Ultra. Она дает понимание, что смартфон должен получить пять датчиков изображения, два из которых расположились отдельно. Ice Universe прокомментировал этот снимок, заявив, что в целом оформление тыльной крышки близко к реальной, но здесь нет отверстия под вспышку, поэтому есть вероятность, что это не финальный облик.

По тем слухам, которые циркулируют в сети, Galaxy S22 Ultra предложит AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма, чипсет Snapdragon 898 или Exynos 2200, а также специальный отсек для стилуса. Разрешение фронтальной камеры должно составить 40-мегапикселей, а на тыльной стороне помимо главного 108 Мп сенсора предложат сверхширик на 12 Мп и парочку телеобъективов разрешением 12 Мп, где один предложит поддержку 10-кратного оптического зума, а второй — 3-кратного.

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Источник: twitter