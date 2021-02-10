На первый-второй рассчитайся! Moto Edge 30 Ultra, Xiaomi 12 и Realme GT 2 Pro — очередь за Snapdragon 8 Gen 1

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Компании уже заявили о своем желании выпустить флагманы с новой платформой

Qualcomm представила свою топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1 и теперь осталось узнать, кто первым выпустит флагман с ней на борту. В число избранных должен был попасть Xiaomi 12 и сразу после анонса компания подтвердила свои амбиции первой вывести на рынок мощное «железо». Когда это произойдет, она конкретизировать не стала, но одно ясно — случится это в текущем месяце и самое раннее 12 декабря.

Но, титул первого с Snapdragon 8 Gen 1 у Xiaomi 12 может отобрать Moto Edge 30 Ultra. Сегодня Motorola официально объявила, что анонс новинки пройдет 9 декабря и на самом промо-плакате есть прямое указание, что она получит Snapdragon 8 Gen 1. Возможно, это будет лишь формальный анонс и попытка застолбить за собой место первого, тогда как коммерческий вариант смартфона выйдет позже и все же Xiaomi 12 станет первым гаджетом с новой платформой, который доберется до прилавков магазинов.

Согласитесь, куда важнее, когда стартуют продажи, а не кто первым представит смартфон. Как на самом деле будут развиваться события узнаем уже достаточно скоро. Тем временем Realme объявила, что она планирует стать второй компанией, кто выпустит свой флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Об этом сообщил один из ее топ-менеджеров на своей странице Weibo, но сделал оговорку, что «если все пойдет хорошо». А обладателем новой платформы станет realme GT 2 Pro.



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Источник: weibo