На сайте Geekbench появилась страница нового смартфона OPPO A72 с поддержкой 5G

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OPPO продолжает расширять список своих устройств. Недавно на сайте бенчмарка Geekbench было замечено новое, пока неназванное, устройство от китайского гиганта. Данный смартфон имеет кодовый номер PDYM20. Напомним, что эта же модель чуть ранее появилась на сайте TENAA и, нехитрыми умозаключениями, профильные издания рассмотрели в ней новинку под названием A72 5G.

Благодаря новым данным из Geekbench мы узнали, что данный аппарат будет работать под управлением Android 10 и в одной из модификаций иметь 8 ГБ оперативной памяти. Считается, что у смартфона будет еще два варианта ОЗУ - 4 ГБ и 6 ГБ. Устройство будет работать от чипа MediaTek MT6853. По слухам, за этим номером скрывается пока необъявленный процессор MediaTek Dimensity 720.





Напомним, на сайте TENAA указано, что OPPO A72 5G будет иметь 6-дюймовый экран с поддержкой частоты обновления 90 Гц и «дыркой» в левом верхнем углу для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели смартфона установлен блок основной камеры, состоящий из трех модулей: основной на 16 МП и два других на 8 и 2 МП, соответственно.





Сканер отпечатков пальцев в OPPO A72 5G будет установлен сбоку. Питать смартфон будет батарейка ожидаемой емкости 4040 мАч, которая будет подзаряжаться через порт USB-C мощностью до 18 Вт.

Ожидается, что A72 5G будет иметь три модификации - 4 ГБ+128 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+128 ГБ. Если слухи верны, то ценник приятно порадует. Ждем появления нового игрока на рынке бюджетных смартфонов.





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Источник: GSMArena﻿﻿

