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Oppo готовит новый флагман. Главная фишка — крутой зум

03.07.2020 650 0

В серии Oppo Reno уже представлено 16 моделей смартфонов, а ведь ﻿Reno и Reno 10x Zoom (первые два устройства линейки) вышли не так давно —﻿ в апреле прошлого года. Версией с зумом было суждено стать одним из первых смартфонов с перископической камерой. Всё идёт к тому, что скоро мы продолжение.  

 

PDYM20 и PDYT20﻿

Oppo Reno 10x Zoom Mark 2

 

Оба смартфона недавно прошли сертификацию в TENAA под модельными номерами PDYM20 и PDYT20﻿﻿. Благодаря этому мы узнали, что новинки получат 6,5-дюймовые экраны, поддержку 5G и аккумуляторы на 3945 мАч.

 

Размеры также одинаковы: 162,2 x 75,0 x 7,9 мм﻿, это почти полностью соответствует старому Reno 10x Zoom, только немного тоньше. На данный момент эта вся официальная информация об устройствах.

 

Oppo Reno 10x Zoom Mark 2

 

Утечки, как обычно, раскрывают больше подробностей. Благодаря им мы знаем, что смартфоны окажутся продолжением Oppo Reno 10x Zoom. Смартфоны предположительно получат флагманский процессор Snapdragon 865 и обновленную камеру с 5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением.

 

Также нам стоит ожидать появления системы оптической стабилизации, частоту обновление AMOLED-экрана 90 Гц и сканер отпечатка пальцев под дисплеем. 

 

Точной информации о цене и дате запуска пока нет.

 

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Источник: gsmarena

 

Oppo Oppo Reno Oppo Reno x10 zoom
Автор: elders0n Дата публикации: 03.07.2020

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Oppo готовит новый флагман. Главная фишка — крутой зум