Oppo готовит новый флагман. Главная фишка — крутой зум

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В серии Oppo Reno уже представлено 16 моделей смартфонов, а ведь ﻿Reno и Reno 10x Zoom (первые два устройства линейки) вышли не так давно —﻿ в апреле прошлого года. Версией с зумом было суждено стать одним из первых смартфонов с перископической камерой. Всё идёт к тому, что скоро мы продолжение.

PDYM20 и PDYT20﻿

Оба смартфона недавно прошли сертификацию в TENAA под модельными номерами PDYM20 и PDYT20﻿﻿. Благодаря этому мы узнали, что новинки получат 6,5-дюймовые экраны, поддержку 5G и аккумуляторы на 3945 мАч.

Размеры также одинаковы: 162,2 x 75,0 x 7,9 мм﻿, это почти полностью соответствует старому Reno 10x Zoom, только немного тоньше. На данный момент эта вся официальная информация об устройствах.

Утечки, как обычно, раскрывают больше подробностей. Благодаря им мы знаем, что смартфоны окажутся продолжением Oppo Reno 10x Zoom. Смартфоны предположительно получат флагманский процессор Snapdragon 865 и обновленную камеру с 5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением.

Также нам стоит ожидать появления системы оптической стабилизации, частоту обновление AMOLED-экрана 90 Гц и сканер отпечатка пальцев под дисплеем.

Точной информации о цене и дате запуска пока нет.

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Источник: gsmarena