Бывает же такое! Nokia обновила до Android 10 бюджетный смартфон 2018 года

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Одна из самых неприятных вещей, с которыми приходится мириться обладателям недорогих смартфонов, это отсутствие обновлений. Но сейчас ситуация начала пусть и не быстро, но меняться. Часть из многочисленной армии своих бюджеток продолжает поддерживать Xiaomi, новые версии EMUI обещает Huawei, а Nokia и вовсе обновила до Android 10 свою дешёвую Nokia 1, которая вышла ещё в 2018 году.

Android 10 Go Edition

Пользователи Nokia 1 уже начали получать специальную версию Android 10 —﻿﻿﻿ Android 10 Go Edition. Напомним, устройство поступило в продажу с такой же Go-версией старого Android Oreo. Теперь Nokia обновила аппарат, что несомненно должно порадовать его обладателей.

Уже сейчас возможность обновиться есть у жителей Бангладеша, Камбоджу, Индии, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки. Развёртывание апдейта, как всегда, будет произведено несколькими волнами. 10% владельцев получат его сегодня, 50% к 10 июля, а 12 июля каждый обладатель Nokia 1 сможет установить новый Android 10 Go Edition.

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Источник: gsmarena