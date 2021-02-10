На зарядку OnePlus 9 Pro уйдет 29 минут

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Стала известна емкость аккумулятора OnePlus 9 Pro, а также подробности о зарядке

Новые смартфоны серии OnePlus 9 будут поставляться с зарядным адаптером в комплекте. О желании не идти на поводу у тренда на беззарядность ранее объявил глава компании. Но вот на какой скорости можно будет заряжать смартфоны и что там с беспроводной зарядкой? В случае с OnePlus 9 Pro есть ясность.

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Сегодня компания официально подтвердила, что OnePlus 9 Pro предложит аккумулятор емкостью 4500 мАч. Мощность проводной зарядки составит 50 Вт и на полную зарядку уйдет 29 минут. Аналогичной мощностью будет обладать и беспроводная зарядка, которой окажется под силу «дозаправить» смартфон за 43 минуты.

Еще одна новость — компания разработала новую док-станцию специально для OnePlus 9 Pro. Что именно в ней усовершенствовали или предложили эксклюзивного, узнаем уже на презентации. Напомним, что смартфоны серии OnePlus 9 представят 23 марта и в этом году она будет насчитывать три модели. Буквально вчера глава компании подтвердил выход OnePlus 9R 5G, но есть один серьезный нюанс — модель эксклюзив для рынка Индии. По крайней мере, на первых порах точно.

Остается неясным вопрос, какой мощности быструю проводную зарядку получит OnePlus 9 и можно ли его заряжать без проводов. То, что смартфон можно будет заряжать за считанные минуты, сомнений нет. Вопрос только, с какой скоростью.

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Источник: mydrivers, twitter