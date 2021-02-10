Huawei и Leica все. Но есть замена — Xiaomi

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Контракт между Leica и Huawei истек, но есть ряд компаний готовых работать с мировым брендом

Практически в каждом флагмане установлена отличная камера. Но в последнее время стало модно подкреплять амбиции камерофона громким именем какого-то фотобренда. А тренд этот заложила Huawei, которая начала сотрудничать с Leica и, начиная с Huawei P9, на камерах ее флагманов неизменно красовался шильдик немецкой компании, как знак качества. Китайцы решили, что создать смартфон просто с хорошей камерой уже недостаточно, нужно подкрепить это все сильным брендом с мировым именем, чтобы еще больше акцентировать внимание на том, что это камерофон.

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Надо отдать должное, что сотрудничество Huawei и Leica не стало разовым проектом формата «наклеили шильдик, и все». У них действительно получилось создать одни из лучших камерофонов на рынке и несколько лет китайцы с ее флагманами брали верхушки чата DxOMark. Но, увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Пришло сообщение, что срок контракта Huawei и Leica истек. Продлевать его, по известным всем причинам, никто не собирается. Похоже, что точкой в сотрудничестве станет Huawei P50. Перед Huawei стоит задача выжить, тут уже не до «жиру». Leica становится «свободным» брендом. Но долго в таком статусе ей не ходить. На смену Huawei готовы прийти компании Xiaomi, Sharp и Gionee. Якобы стороны могут подписать контакты между собой.

Никаких подробностей не приводится. Но, если предсказываемое все же сбудется, то, возможно, результат работы Xiaomi и Leica мы увидим в Mi Mix 4. Или уже во флагманах следующего года.

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Источник: twitter