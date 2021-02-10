Большая скидка на Poco F5 5G – производительный смартфон с отличным экраном доступен за 10546,8

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За простым дизайном скрыт игровой монстр

Смартфон Poco F5 5G – «близнец» Redmi Note 12 Turbo. Во время его появления телефон называли едва ли не самым лучшим предложением в мире, а сейчас пришло время больших скидок на него. Это мощный младший флагман с OLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью 1000 нит, процессором Snapdragon 7+ Gen 2, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой.



Poco F5 5G поставляется в трех вариантах цвета: голубом (почти лазурном) и текстурированном черном и белом. Три модуля камеры не имеют ни одного общего островка. В отличие от Poco X5 Pro, надпись Poco на тыльной стороне небольшая и не бросается в глаза. Poco F5 5G полностью пластиковый, и это заметно. В целом внешность примечательна, но не впечатляет – телефон имеет строгий вид без выделяемых элементов. Надо отметить довольно узкие рамки экрана.



Экран Poco F5 5G действительно очень хорош. Панель OLED с диагональю 6,67” и разрешением FHD+ имеет частоту обновления 120 Гц, поддержку Dolby Vision и HDR10+ и исключительную яркость до 1000 нит. Это значение оправдывает себя – изображение на экране хорошо видно на солнце. Еще дисплей Poco F5 5G имеет минимальный ШИМ: от 9,8% – 7% в зависимости от уровня яркости. В общем, дисплей один из лучших в сегменте.



Процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 на самом деле очень производителен. По тестам он немного отстает от топового Snapdragon 8+ Gen 1. На практике это выражается в том, что игры на смартфоне просто летают. При этом лагов нет даже спустя долгое время – процессор не перегревается, тротлинг есть, но небольшой. Нагрев Poco F5 5G не превышает 48°C.



Смартфон имеет конфигурации памяти 8/256 и 12/256 ГБ (нет слота microSD) – это быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1. Работает он от батареи 5000 мАч, заряжаемой мощностью 67 Вт.



Poco F5 5G – производительный смартфон с чрезвычайно качественным экраном, который обеспечивает высокую производительность в любых задачах. А благодаря большой скидке – еще и доступный. Купить Poco F5 5G со скидкой $40 по промокоду 930 можно по ссылке:

POCO F5 5G – ﻿10 546,8 грн﻿

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