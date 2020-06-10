Не зашел LG Velvet на Snapdragon 765G? Будет альтернатива

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Продолжаем следить за мобильным подразделением LG, которое несмотря на то, что убыточно и не может похвастаться ростом продаж, все же может преподнести сюрприз. Не так давно состоялась премьера имиджевого LG Velvet, который компания отправила в среднеценовой сегмент.

Второй заход





Смартфон получил платформу Snapdragon 765G, а среди его необычных фишек можно отметить стереодинамики с настройкой балансировки звука, возможность подсоединить чехол-экран и функцию Voice Out Focus для удаления звуковых помех во время видеосъемки. А теперь пришла информация, что компания выпустит еще одну версию LG Velvet.

В сеть слили снимок, где показан смартфон, на дисплей которого выведена информация из приложения AIDA64. Это позволило узнать, что перед нами продукт творения LG, построенный на базе чипа Snapdragon 845, занимавший позицию лидера в лагере Android в 2018 году. Смена аппаратной платформы также указывает на отсутствие поддержки 5G. Утилита также смогла определить, что смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб.

Цена вопроса





Ожидается, что новинка точно будет продаваться в странах Ближнего Востока и ее стоимость будет на 20% дешевле базовой версии LG Velvet. Напомним, что у себя на родине смартфон продают за $735. Сама компания никак не комментирует слухи, и не выдает своего намерения выпустить такой смартфон.

Источник: gsmarena

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