Где купить дешевле?

Цена LG Velvet объявлена

07.05.2020 1940 11

В последние годы политика ценообразования LG на смартфоны вызывала немало вопросов и не отличалась снисходительностью к кошелькам пользователей. Увы, компания не хочет или упорно не желает реально оценивать свое положение на рынке. Отсюда и завышенный ценник на LG Velvet. Предсказание, что цена составит $650 не сбылось. Смартфон оценили еще дороже.

 

Цена LG Velvet объявлена – фото 1

 

С завтрашнего дня компания начнет прием предзаказов на LG Velvet, а 15 мая стартуют его продажи. У себя на родине смартфон будет доступен через розничные точки продаж трех крупнейших сотовых операторов Южной Кореи по цене 900 тысяч вон или $735. Чтобы стимулировать продажи LG Velvet, компания обещает вернуть до 50% стоимости смартфона, если пользователь предпочтет приобрести новую модель от LG в течение ближайших двух лет.

Напомним, что LG Velvet построен на базе Snapdragon 765G, обладает 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб стандарта UFS 2.1.

 

Цена LG Velvet объявлена – фото 2

 

Смартфону достался OLED-экран диагональю 6,8 дюйма разрешением 2340х1080 точек, фронтальная 16-мегапиксельная камера, аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной (10 Вт) зарядки.

 

Цена LG Velvet объявлена – фото 3

 

LG Velvet получил стереодинамики, наэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и тройную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Уже по традиции компания предпочитает выпускать устройства с полноценной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. 

 

Источник: phonearena

LG Velvet
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 11
 
Александр
Ну за пол цены это 370. Такая цена очень даже норм. А так смарт для Кореи. Там лыжи еще любят.
07.05.2020 20:16
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Lesser87
Кому нужен он с такими ценами, lg вообще с ума сошли такой ценник ломить
07.05.2020 17:12
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vladimir michailov
Многовато за бренд... на те же грабли что и Сони, только Сони хоть выглядит по своему
07.05.2020 15:52
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Александр
Неплохой получился аппарат. Но не за $735. $400-$500 его предел
07.05.2020 14:39
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Не скажу
Ну, учитывая что флагманское железо сейчас в основном суют в 1000$ смартфоны, то цена в какой-то степени оправдана
07.05.2020 14:38
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Иван
Серьезно? Что скажешь о OnePlus 8, Realme X50 Pro, iQOO 3, Oppo Ace 2?
07.05.2020 15:09
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Денис
Snapdragon 765G - это не флагманское железо. Чип средне бюджетников, такой же как 720G и 730G, только поддерживает никому не нужный 5G. Цена смартфона с таким железом от силы 500 долларов должна быть. Видимо накрутка из-за бренда.
07.05.2020 19:19
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Vasya
СПАМ
07.05.2020 19:41
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Vasya
НЕ ТУДА НАПИСАЛ,А ПРО ПРОЦ,ЕТО НК ТАК,ДА ЕТО НЕ ФЛАГМАН,НО И НЕ БУДЖЕТНИК,ОН НА УРОВНЕ 845 СНЕПА,НО 650 БАКСОВ ЕТО,ДА КТО ЕГО КУПИТ
07.05.2020 19:43
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Александр
Денис, ты 765 с 730 сравнил?! Справки наведи умник.
07.05.2020 20:14
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Евгений Драгун
В очко его пускай себе затусуют !!! Недаром, жопа LG пришла !!!
07.05.2020 14:02
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Цена LG Velvet объявлена