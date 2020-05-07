Цена LG Velvet объявлена

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В последние годы политика ценообразования LG на смартфоны вызывала немало вопросов и не отличалась снисходительностью к кошелькам пользователей. Увы, компания не хочет или упорно не желает реально оценивать свое положение на рынке. Отсюда и завышенный ценник на LG Velvet. Предсказание, что цена составит $650 не сбылось. Смартфон оценили еще дороже.

С завтрашнего дня компания начнет прием предзаказов на LG Velvet, а 15 мая стартуют его продажи. У себя на родине смартфон будет доступен через розничные точки продаж трех крупнейших сотовых операторов Южной Кореи по цене 900 тысяч вон или $735. Чтобы стимулировать продажи LG Velvet, компания обещает вернуть до 50% стоимости смартфона, если пользователь предпочтет приобрести новую модель от LG в течение ближайших двух лет.

Напомним, что LG Velvet построен на базе Snapdragon 765G, обладает 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб стандарта UFS 2.1.

Смартфону достался OLED-экран диагональю 6,8 дюйма разрешением 2340х1080 точек, фронтальная 16-мегапиксельная камера, аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной (10 Вт) зарядки.

LG Velvet получил стереодинамики, наэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и тройную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Уже по традиции компания предпочитает выпускать устройства с полноценной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.

Источник: phonearena