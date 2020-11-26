Нарциссизм Apple или почему есть те, кто не понял значимости шага со снижением комиссии в App Store

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Самообожание Apple выходит на новый уровень

Не так давно Apple заявила о том, что меняет политику взимания комиссионных в App Store. Сумма комиссии, которую концерн из Купертино будет получать с каждой транзакции в магазине и внутри приложения снижена вдвое и составила 15% вместо 30%. Но такая щедрость полагается только тем разработчикам приложений, чей оборот за год не превышает $1 млн, а сама компания заявляет, что на это она пошла для того, чтобы поддержать малый бизнес.

Правда, скорее всего, этот шаг Apple сделала не столько для того, чтобы поддержать разработчиков, сколько для того, чтобы не раздувать «пожар войны» между нею и разработчиками приложений, чье недовольство политикой App Store растет. По всей видимости, Apple рассчитывала на то, что поднимется сильный медийный звон, где СМИ и сами пользователи будут восхвалять компанию за ее шаг.

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Но реакция общественности, по мнению самого концерна из Купертино, была не достаточно восторженной и многие попросту не поняли какой широкий и щедрый жест он сделал. Как-то мало хвалили компанию. Поэтому было решено придать значимости моменту и сделать это «руками» разработчиков приложений.

Маркетологи и пиарщики из Apple собрали воедино отзывы разработчиков софта и придали их огласке. Естественно, что выбраны были те, которые были пронизаны чувством благодарности Apple от того, что она совершила такой «замечательный» поступок. Почитать эти отзывы можно, перейдя по этой ссылке.

Насколько разработчики были искренны, остается только догадываться. Но вот тот факт, что «яблочная» компания опубликовала хвалебные отзывы можно расценивать как пиар и манипуляцию. Стояла цель показать, что разработчики довольны и все эти разговоры о несправедливой политики взимания комиссионных в App Store, лишь выпады недовольных выскочек, которые хотят халявы.

Далеко не все встретили аплодисментами инициативу Apple. Так, основатель Epic Games заявил о том, что концерн из Купертино задабривает и обманывает сообщество разработчиков, подсовывая им «лоскутное одеяло», сотканное из различных предложений, которые на самом деле не несут никакой пользы. Доля тех, кто сможет воспользоваться «щедростью» Apple ничтожно мала. Не в восторге от шага Apple и Spotify, заявляя, что компания капризна и непостоянна, меняя правила игры как заблагорассудится.

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Похоже, Apple теряет чувство реальности и ее несет. Ею должны только восторгаться, поэтому она и устраивает эти спектакли, как демонстрацию собственного «величия».

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Источник: applesfera