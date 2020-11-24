В следующем году Apple iPad Pro перейдут на использование Mini LED- и OLED-дисплеев

53

Американская компания Apple готова серьезно вложиться в начинку своих планшетов iPad Pro в следующем году.

Apple известна за внесение незначительных улучшений в свои устройства, но в итоге именно они восхваляются пользователями и критиками, как наиболее необходимые. Так, компания планирует вносить интересные изменения в следующее поколение своих флагманских планшетов iPad Pro.

Ходят слухи, что «купертиновцы» работают над разработкой новой технологии дисплеев Mini LED. Ожидается, что эти панели будут использоваться компанией для большинства грядущих устройств. По новым материалам, первым устройством, в которое будет установлена панель, выполненная по новой технологии, является iPad Pro.

Согласно инсайдерской информации, iPad Pro с Mini LED-дисплеем будет представлен в первой половине 2021 года. Кроме того, поговаривают, что компания также работает над другой версией iPad Pro с OLED-панелью, которая будет представлена уже во второй половине следующего года.

Также сообщается, что поставлять OLED-панели для Apple будут Samsung Display и LG Display. Напомним, что обе эти компании также поставляют OLED-панели Apple для моделей iPhone 12.

Читать также: ﻿

По слухам, в следующем году Apple начнёт активно использовать Mini LED-панели для линейки iPad, а затем постепенно начнёт устанавливать тот же тип экрана для устройств MacBook и iMac. Естественно, конкретных сроков на данный момент нет.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: SlashGear



https://andro-news.com/news/motorola-predstavit-nastoyaschiy-flagman-pod-nazvaniem-motorola-.html Motorola представит настоящий флагман под названием Motorola Nio(в Адм. панель)