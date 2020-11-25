Подсчитали себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Apple накручивает непомерную маржу

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Apple неплохо заработает на продажах iPhone 12

Даже далекие от гаджетоведения люди осведомлены о том, что Apple неплохо так зарабатывает на продажах iPhone. Более того — доходы компании самые высокие на рынке. В немалой степени этому она обязана той прибылью, которую она закладывает в стоимость своих продуктов. А чтобы понять, сколько же компании удается примерно зарабатывать на продажах каждого iPhone, специалисты берутся за подсчет стоимости компонентов.

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Результаты «вскрытия» iPhone 12 Pro специалистами лаборатории Fomalhaut Techno Solutions показали, что себестоимость смартфона составила около $406. Если принять во внимание, что в США за эту модель просят от $999, то получается, что ее себестоимость в 2,5 раза меньше, чем розничная цена. Эксперты также выяснили, что 26,8% комплектующих произведены в Южной Корее, 21,9% компонентов родом из США и 13,6% поставляются из Японии.

По приблизительным подсчетам стоимость всех компонентов iPhone 12 составила $373, тогда как предлагают его по цене от $799. Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что маржа Apple на продаже мобильных устройств более чем приличная.

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Объективно стоит понимать, что это исследование приблизительное и эксперты не учитывают прочие потенциальные траты: траты на разработку и исследование, программное обеспечение, маркетинг и рекламу, логистику, расходы на оплату труда и гарантийные обязательства. Но в любом случае, даже с учетом всех производственных затрат, Apple удается выйти в большой плюс, который позволяет ей неплохо зарабатывать на продажах iPhone.

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Источник: zh.cn.nikkei