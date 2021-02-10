Насколько хороша будет быстрая зарядка в Xiaomi Mix 5

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Речь идет о поддержке проводной зарядки на 150 Вт

Быстрая зарядка — одно из направлений, которое неустанно совершенствует Xiaomi. Тот максимум, который она предлагает в коммерческих устройствах составляет 120 Вт. Хотя у нее уже есть наработки, позволяющие увеличить мощность быстрой проводной зарядки до 200 Вт. Но с ее внедрением в готовых продуктах компания не спешит.

Промежуточным этапом станет быстрая зарядка на 150 Вт, которую предложат в Xiaomi Mix 5. Сетевые информаторы ориентируют нас на то, что именно на такой мощности будет заряжаться будущий флагман. Применение этой технологии позволит «дозаправить» смартфон до 100% всего за 15 минут.

Интересно, что Xiaomi не единственная компания, кто работает над внедрением 150 Вт зарядки. Ее появление в устройствах в планах у Oppo и Realme. Сейчас рекордсменом по мощности быстрой зарядки является Nubia Red Magic 7 Pro, предложивший поддержку 135 Вт зарядки.

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Ожидается, что Xiaomi Mix 5 выйдет весной нынешнего года и предложит чипсет Snapdragon 8 Gen 1, фирменный чип обработки изображений Surge C2, 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 1500 нит, подэкранную фронталку и тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX707) + 48 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум) + 50 Мп (сверхширик).

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Источник: mydrivers