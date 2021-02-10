Xiaomi Mi Pad 5 может выйти за пределы Китая

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Планшет Xiaomi Mi Pad 5 сертифицирован для России

Планшеты Mi Pad были достаточно успешными в портфолио Xiaomi, но из-за падения спроса на «таблетки», компания свернула их выпуск. В этом году она решила возродить собственную линейку планшетных ПК и готовит к анонсу Mi Pad 5. Сможет ли он повторить успех предшественников? Пока говорить об этом слишком рано, но вот что почти точно известно — географию продаж Mi Pad 5 расширят.

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В базе данных Евразийской экономической комиссии было найдено упоминание планшета Xiaomi с каталожным номером 21051182G. Велика вероятность, что за этим индексом скрывается именно Mi Pad 5. Его сертификация в ЕЭС означает, что компания планирует продавать его и за пределами Китая.

По слухам, нас ждет линейка планшетов Xiaomi Mi Pad 5, в которую войдут три модели: базовая с одноименным названием, Mi Pad 5 Pro и Mi Pad 5 Pro+. В зависимости от версии, пользователь сможет выбрать вариант с Snapdragon 860 или Snapdragon 870.

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Хотя есть предсказание, что Mi Pad 5 может получить чип Snapdragon 768G или все три версии будут базироваться на Snapdragon 870. Только старшая модель предложит OLED-экран, а остальные две — IPS. Разрешение дисплея составит 2560х1600 точек и частота обновления 120 Гц. Ожидаемое время анонса Xiaomi Mi Pad 5 — июль или август нынешнего года.

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Источник: gizchina, gizchina