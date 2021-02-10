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Наушники с дисплеем, как у Apple Airpods 4 Pro уже в Украине!

17.05.2024 348 2

Друзья, сейчас поговорим о бюджетных Bluetooth-наушниках, которые получили такой же LED-экран, как и Apple AirPods 4 Pro. Это доступная внутриканальная модель украинского производителя под названием Proove Orion SE TWS стоимостью до 1000 грн.

 

Бюджетные наушники с экраном Proove Orion SE

 

Наушники с дисплеем как у Apple Airpods 4 Pro уже в Украине!﻿

Ну что, погнали знакомиться с ними поближе? Первое, на что хочется обратить внимание – высокое качество сборки и привлекательный дизайн. Кейс Proove Orion SE выполнен очень качественно, никаких скрипов, люфтов и щелей.

 

Proove Orion SE наушники

 

Однозначно радует наличие LED-экрана, на котором отображается дополнительная информация – заряд самого кейса и отдельно правого и левого наушника.

 

Напоминаем, что у нас на сайте вышел подробный рейтинг лучших TWS-наушников стоимостью от 20 до 400 долларов . В статье мы рассказали о плюсах и минусах более 50 моделей.


Proove Orion SE исполнены в стиле Apple AirPods 4 Pro. Модель предлагается в черном и белом цветах. Выглядят привлекательно: даже не скажешь, что их цена не превышает 1000 грн.

 

Proove Orion SE цена

 

Кейс подзаряжается с помощью кабеля USB Type-C, который идет в комплекте. Также в коробке вы найдете дополнительные амбушюры. В ушах наушники сидят удобно и не выпадают, можно спокойно ходить с ними длительное время и не чувствовать дискомфорта.

 

Теперь немного поговорим о технических параметрах. Звук Proove Orion SE для своей ценовой категории отличный. Он примерно такой же, как у модели Proove Orion.

 

Proove Orion SE где купить

 

Микрофон нормальный и серьезных претензий к нему нет. В помещении вообще никаких проблем, а вот в шумных многолюдных местах качество микрофона уже снижается, но не критично.

 

К телефону наушники подключаются с помощью Bluetooth 5.3. Фирменное приложение отсутствует, настройку звука можно производить только через эквалайзер смартфона. Автопаузы тоже нет, но это вполне нормально, учитывая низкую цену гаджета.

 

Proove Orion SE купить в Украине.

 

Автономность Proove Orion SE находится на среднем уровне, без кейса наушники работают около 4 часов. Это стандартный показатель для большинства недорогих моделей. Управление сенсорное, с помощью тапов. Пользоваться комфортно: в обычном повседневном использовании сенсор глючит довольно редко.

 

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Proove Orion SE характеристики


Итак, какие же основные преимущества у Proove Orion SE? Ведь на технологическом рынке много других китайских TWS-наушников до 1000 грн. Устройство, о котором мы сегодня говорим, может похвастаться:

  • очень качественной сборкой,
  • стильный дизайн,
  • наличием LED-экрана,
  • высоким качеством звука,
  • нормальным рабочим микрофоном,
  • гарантией 12 месяцев внутри нашей страны.

 

Дополнительный плюс в том, что в нашем Telegram-канале Andro Price Украина вы можете получить скидку на Proove Orion SE. И тогда цена будет суперприятной. Добавим сюда еще официальную гарантию на 12 месяцев – и выходит вообще конфетка.

 

Proove Orion SE преимущества

 

Все, что нужно сделать – перейти по вышеуказанной ссылке и сказать менеджеру, что хотите приобрести наушники Proove Orion SE. Упомяните, что пришли из Тика Тока, и получите дополнительную скидку. Ссылка на TikTok-видео расположена внизу. Удачи!

 

наушники Proove Orion SE

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Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке
https://andro-news.com/ru/news/cey-smartfon-potuzhnishe-za-galaxy-s24-ultra-i-deshevshe-v-3-raz.html

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 17.05.2024
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Іван 0
А де технічні характеристики, кодеки?
Реклама, вона така реклама..
17.05.2024 11:14
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Аліна 0
Докладні технічні характеристики ви можете знайти в Telegram-каналі Androprice. Кодеки виробник не вказує
18.05.2024 01:20
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Наушники с дисплеем, как у Apple Airpods 4 Pro уже в Украине!