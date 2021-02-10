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Друзья, сейчас поговорим о бюджетных Bluetooth-наушниках, которые получили такой же LED-экран, как и Apple AirPods 4 Pro. Это доступная внутриканальная модель украинского производителя под названием Proove Orion SE TWS стоимостью до 1000 грн.

Наушники с дисплеем как у Apple Airpods 4 Pro уже в Украине!﻿

Ну что, погнали знакомиться с ними поближе? Первое, на что хочется обратить внимание – высокое качество сборки и привлекательный дизайн. Кейс Proove Orion SE выполнен очень качественно, никаких скрипов, люфтов и щелей.

Однозначно радует наличие LED-экрана, на котором отображается дополнительная информация – заряд самого кейса и отдельно правого и левого наушника.

Напоминаем, что у нас на сайте вышел подробный рейтинг лучших TWS-наушников стоимостью от 20 до 400 долларов . В статье мы рассказали о плюсах и минусах более 50 моделей.





Proove Orion SE исполнены в стиле Apple AirPods 4 Pro. Модель предлагается в черном и белом цветах. Выглядят привлекательно: даже не скажешь, что их цена не превышает 1000 грн.

Кейс подзаряжается с помощью кабеля USB Type-C, который идет в комплекте. Также в коробке вы найдете дополнительные амбушюры. В ушах наушники сидят удобно и не выпадают, можно спокойно ходить с ними длительное время и не чувствовать дискомфорта.

Теперь немного поговорим о технических параметрах. Звук Proove Orion SE для своей ценовой категории отличный. Он примерно такой же, как у модели Proove Orion.

Микрофон нормальный и серьезных претензий к нему нет. В помещении вообще никаких проблем, а вот в шумных многолюдных местах качество микрофона уже снижается, но не критично.

К телефону наушники подключаются с помощью Bluetooth 5.3. Фирменное приложение отсутствует, настройку звука можно производить только через эквалайзер смартфона. Автопаузы тоже нет, но это вполне нормально, учитывая низкую цену гаджета.

Автономность Proove Orion SE находится на среднем уровне, без кейса наушники работают около 4 часов. Это стандартный показатель для большинства недорогих моделей. Управление сенсорное, с помощью тапов. Пользоваться комфортно: в обычном повседневном использовании сенсор глючит довольно редко.

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Итак, какие же основные преимущества у Proove Orion SE? Ведь на технологическом рынке много других китайских TWS-наушников до 1000 грн. Устройство, о котором мы сегодня говорим, может похвастаться:

очень качественной сборкой,

стильный дизайн,

наличием LED-экрана,

высоким качеством звука,

нормальным рабочим микрофоном,

гарантией 12 месяцев внутри нашей страны.

Дополнительный плюс в том, что в нашем Telegram-канале Andro Price Украина вы можете получить скидку на Proove Orion SE. И тогда цена будет суперприятной. Добавим сюда еще официальную гарантию на 12 месяцев – и выходит вообще конфетка.

Все, что нужно сделать – перейти по вышеуказанной ссылке и сказать менеджеру, что хотите приобрести наушники Proove Orion SE. Упомяните, что пришли из Тика Тока, и получите дополнительную скидку. Ссылка на TikTok-видео расположена внизу. Удачи!

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Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке

https://andro-news.com/ru/news/cey-smartfon-potuzhnishe-za-galaxy-s24-ultra-i-deshevshe-v-3-raz.html