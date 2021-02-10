Самая крутая скидка 11.11! Xiaomi 13 – компактный флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и камерой Leica всего от 15 875

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Xiaomi 13 - шедевр в компактном корпусе!

Мы уже привыкли к тому, что компания Xiaomi делает действительно революционные девайсы в топовых характеристиках и умеренной цене. Да и сейчас легендарный Xiaomi 13 стал еще дешевле благодаря распродаже 11.11! Это, наверное, самый интересный смартфон в линейке, ведь сочетает компактность, великолепный дисплей и флагманский процессор.

Отличительной особенностью Xiaomi 13 стала поддержка степени защиты IP68, наконец-то мы этого дождались в этой модели.

Диагональ экрана Xiaomi 13 составляет 6.36 дюймов, а при разрешении Full HD. Частота обновления может автоматически переключаться между фиксированными значениями 60, 90 и 120 Гц. Смартфон получил действительно тонкие симметричные рамки.

Xiaomi 13 получил современный флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Производительность смартфона отличная не только на практике при реальном использовании, но и во всех бенчмарках. Все программы и игры запускается мгновенно, фирменная оболочка, уходящая из коробки, MIUI 14, в паре с процессором обеспечивает отличную работу системы.

Камеры здесь тоже передовые. Основная тройная камера на тыльной панели разрабатывалась Xiaomi в сотрудничестве с брендом Leica. Главный фотосенсор Sony IMX800 имеет разрешение 54 МП и оснащен объективом с гордым названием Leica Vario-Summicron 1:18-2.2/15-75 ASPH. Также в модуле установлена ультраширокоугольная камера и телеобъектив с 3.2-кратным оптическим зумом. Сотрудничество с Leica позволяет делать этому малышу непревзойденные фотографии и снимать видео.

Xiaomi 13 способен полностью зарядиться за 50 минут в паре с комплектным адаптером на 67 Вт, есть и беспроводная зарядка. Аккумулятор телефона 4500 мАч, являющийся средним показателем, но заряд держит хорошо.

Xiaomi 13 практически во всем лучше предшественника. При этом производителю удалось сохранить главную особенность – компактные размеры, несмотря на мощную начинку. Сейчас это самый сбалансированный смартфон, успевший стать значительно дешевле. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Xiaomi 13 Global 8/256 GB – 15 875 грн (цена 11.11)

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