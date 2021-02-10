Назван лучший Android-смартфон

379

Ассоциация GSMA определилась в своих симпатиях и озвучила имя лучшего мобильного устройства MWC 2021

Организаторы Mobile World Congress ежегодно вручают награды, чтобы отметить лучшие решения и продукты в мире мобильной индустрии. Сегодня выставка MWC 2021 завершается и в преддверии этого события были вручены награды лучшим из лучших. В номинации лучшего смартфона победителем был признан Samsung Galaxy S21 Ultra. Более того, эксперты пришли к выводу, что ничего лучше Samsung ранее не создавала.

Читать также: Samsung Galaxy S21 FE превзойдет Galaxy S21 по одному из важных параметров ﻿

Cреди сильных сторон Samsung Galaxy S21 Ultra отмечают высокую производительность, камеру профессионального уровня, отличный дисплей и стильный внешний вид. А еще этот аппарат стал первым в линейке Galaxy S, предложивший поддержку стилуса S Pen. В число лучших смартфонов 2021 года также попали такие модели как Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, OnePlus 9 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В целом серия Galaxy S21 обошлась без прорывов, это спокойное развитие, но все же Ultra-версия удостоилась ряда интересных фишек. Помимо уже упомянутой поддержки электронного пера, она предложила камеру в рекордным оптическим зумом и поддержку Wi-Fi 6e. Смартфон «упаковали» актуальными технологиями, но все же отсутствие слота для карты памяти и 3,5 мм разъема для наушников, спорный Exynos 2100, урезанный комплект поставки и высокая цена не позволяют говорить о том, что Galaxy S21 Ultra бескомпромиссный флагман.

Читать также: Samsung Galaxy M52 5G предложит мощный чип и емкую батарейку

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿ ﻿

Источник: sammobile