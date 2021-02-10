Samsung Galaxy M52 5G предложит мощный чип и емкую батарейку

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Просочились детали Samsung Galaxy M52 5G

По соотношению цена/качество Galaxy M51 вышел интересным аппаратом, и он отличается наличием исполинской батарейки на 7000 мАч. Но помимо большого аккумулятора смартфон еще предлагает большой и сочный дисплей, а также вполне недурственную для своего сегмента камеру. Сейчас компания готовит Samsung Galaxy M52 5G, выход которого должен состояться в августе нынешнего года.

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По неподтвержденной информации, Samsung Galaxy M52 5G также получит аккумулятор емкостью 7000 мАч, а в качестве аппаратной платформы он предложит Snapdragon 778G и точно будет версия с 6 Гб оперативной памяти. Основная камера будет четверной, где ключевым станет сенсор на 64 Мп, а дополнят его сверхшириком на 13 Мп и сенсором для макросъемки на 5 Мп. Это точно такой же набор датчиков, который предлагает и предшественник, загадка только параметры четвертого сенсора. С большой долей вероятности в качестве четвертого выступит датчик глубины разрешением 5 Мп или 2 Мп.

От Samsung Galaxy M52 5G можно ждать селфи-камеру на 32-мегапикселя, быструю зарядку, версию с 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб. Поговаривают, что по ряду черт новинка будет повторять Galaxy A52. Ждем оптический стаб и водозащиту?

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Источник: sammobile