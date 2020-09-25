Смартфон Realme с камерой под дисплеем: миссия в этом году невыполнима

825

Realme выпустит смартфон с подэкранной камерой не ранее следующего года

О возможности реализации подэкранной камеры в смартфонах говорят достаточно давно и охотно. Но неприятный факт заключается в том, что от разговоров до конечной реализации идеи путь не близкий. Правда, ZTE решила быть выскочкой и уже выкатила на рынок первый смартфон с камерой под экраном — Axon 20 5G. Что из этого получилось, вы можете узнать в нашем обзоре. Случилось мелкое жульничество со стороны производителя, который выкатил на рынок сырое решение.

Читать также: Realme плодит все больше смартфонов. Вот еще один

Но кто-то же должен быть первым? Кто-то же должен споткнуться и, как известно, «первый блин комом». Остается надеяться, что другим производителям удастся лучше преуспеть в этом деле и предложить то решение, которое имеет право на жизнь.

Точно известно, что над технологией поэкранной камеры работают Samsung, Huawei, Xiaomi и Oppo. А еще в числе первопроходцев и носителей новаций хочет быть Realme. «Наш пострел хочет везде поспеть» и стремится не проиграть гонку за подэкранную камеру Xiaomi. Правда, вряд ли Realme создает что-то свое. Она, скорее всего, возьмет на вооружение то, что будет создано в лабораториях Oppo.

Читать также: Возможно, мы получили первую информацию о Realme X7 Lite

Тем не менее, один из руководителей Realme уже в сеть и фоточку выложил с намеком, что «мы тоже можем с подэкраной камерой». Правда, ждать анонс такого смартфона в этом году не стоит. Надежный источник Digital Chat Station заявил о том, что массовое производство камер под дисплеем для нужд Realme стартует в следующем году. Следующий год обещает бум смартфонов с камерой под дисплеем и посмотрим, кому из производителей удастся реализовать это решение лучше других.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina