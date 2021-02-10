Названа дата анонса Google Pixel 5a

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Через три месяца Google может представить компактный и бюджетный Pixel 5a

Вот уже два года подряд Google выпускает упрощенные версии своих флагманов, как попытки напомнить о былой концепции Nexus, когда компания стремилась предлагать близкие к эталонным Android-смартфоны по невысокой цене. Pixel 3а и Pixel 4a стояли на ступеньку ниже своих старших собратьев, а их «бюджетность», прежде всего, прослеживалась в аппаратной платформе, тогда как камеру предпочитали не урезать.

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В этом году состоится премьера Pixel 5a, который продолжит традицию предшественников. Похоже, что в этот раз компания не станет затягивать с анонсом и сделает все правильно. Если предсказания сбудутся, что релиз Pixel 5a состоится через три месяца. Есть и предполагаемая точная дата — 11 июня. А сообщил ее известный сетевой информатор Джо Проссер.

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Благодаря другому известному инсайдеру @OnLeaks мы уже успели оценить дизайн Pixel 5a, который будет скроен по лекалу предшественника. Ходят слухи, что на лицевой панели установят 6,2-дюймовый OLED-экран разрешением FullHD+ и основная камера предложит два датчика, которые оформят в блок квадратной формы.

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К сожалению, это все, что известно о новинке. Но, учитывая опыт прошлых лет, вряд ли Google удастся сохранить в тайне Pixel 5а. Ушлые инсайдеры почти наверняка сделают так, что мы будем знать о нем еще до его презентации.

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Источник: twitter