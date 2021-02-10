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Samsung объявила время выхода бета-версии One UI 4.0 на базе Android 12 и модели, которые ее получат

01.09.2021 923 0

Бета-тест One UI 4.0 на основе Android 12 стартует в сентябре и только для флагманов линейки Samsung Galaxy S21

С дня на день ждем выход стабильной сборки Android 12, которая принесет с собой ряд изменений и новшеств. Первыми финальный апдейт новой версии зеленого робота получат модели Pixel от Google, а также к ним в первые дни могут присоединиться и аппараты прочих производителей, которые стали участниками бета-тестирования. Среди них нет моделей Samsung, но это вовсе не означает, что компания не готовится обновить свои устройства до Android 12.

 

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Пришло сообщение, что уже в сентябре стартует бета-тестирование фирменной оболочки One UI 4.0 на базе Android 12. Конкретна дата выхода обновления не называется. Известно лишь то, какие смартфоны первыми смогут опробовать апдейт.

 

Samsung объявила время выхода бета-версии One UI 4.0 на базе Android 12 и модели, которые ее получат – фото 1

 

Количество избранных ограниченно только флагманской линейкой Galaxy S21. В частности, бета-версию One UI 4.0 на основе Android 12 получат Galaxy S21, Galaxy S 21+ и Galaxy S21 Ultra. Все владельцы этих моделей не смогут принять участие в тестировании прошивки, это привилегия лишь для зарегистрированных участников. Подать заявку можно через приложение Samsung Members.

 

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Какие изменения принесет с собой One Ui 4.0, не сообщается. Также нет понимания, какие модели компания планирует обновить до новой версии зеленого робота и сколько времени займет у компании развертывание финальной версии фирменной оболочки.

 

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Источник: androidauthority

One UI 4.0 Android 12 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.09.2021

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Samsung объявила время выхода бета-версии One UI 4.0 на базе Android 12 и модели, которые ее получат