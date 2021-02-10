Samsung объявила время выхода бета-версии One UI 4.0 на базе Android 12 и модели, которые ее получат

923

Бета-тест One UI 4.0 на основе Android 12 стартует в сентябре и только для флагманов линейки Samsung Galaxy S21

С дня на день ждем выход стабильной сборки Android 12, которая принесет с собой ряд изменений и новшеств. Первыми финальный апдейт новой версии зеленого робота получат модели Pixel от Google, а также к ним в первые дни могут присоединиться и аппараты прочих производителей, которые стали участниками бета-тестирования. Среди них нет моделей Samsung, но это вовсе не означает, что компания не готовится обновить свои устройства до Android 12.

Читать также: Samsung учится гнуть дисплеи в двух местах﻿

Пришло сообщение, что уже в сентябре стартует бета-тестирование фирменной оболочки One UI 4.0 на базе Android 12. Конкретна дата выхода обновления не называется. Известно лишь то, какие смартфоны первыми смогут опробовать апдейт.

Количество избранных ограниченно только флагманской линейкой Galaxy S21. В частности, бета-версию One UI 4.0 на основе Android 12 получат Galaxy S21, Galaxy S 21+ и Galaxy S21 Ultra. Все владельцы этих моделей не смогут принять участие в тестировании прошивки, это привилегия лишь для зарегистрированных участников. Подать заявку можно через приложение Samsung Members.

Читать также: До премьеры Samsung Galaxy S21 FE рукой подать ﻿

Какие изменения принесет с собой One Ui 4.0, не сообщается. Также нет понимания, какие модели компания планирует обновить до новой версии зеленого робота и сколько времени займет у компании развертывание финальной версии фирменной оболочки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: androidauthority