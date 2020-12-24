Названа возможная дата анонса Honor V40

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Семейство Honor V40 могут представить на выставке CES 2020 в первой половине января

Honor идет своим путем и будет стараться максимально быстро адаптироваться к той ситуации, в которой компания оказалась. Анонсы смартфонов не отменяются и в числе первых — релиз серии Honor V40. О самих новинках появляется все больше информации, но не было ясности, когда же им устроят официальную презентацию.

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И вот сегодня сетевые источники выдали прогноз, что семейство Honor V40 дебютирует 12 января 2021 года. Если он оправдается, то очень похоже, что анонс новинкам устроят в рамках выставки CES 2021, которая в следующем году пройдет в онлайн-формате в период с 11 по 14 января. Возможно, Honor решила использовать площадку одного из крупнейших техношоу, чтобы громко заявить о себе уже в ранге независимой от Huawei компании и продемонстрировать свою решимость покорять глобальный рынок смартфонов.

Слухи указывают на то, что в серию войдут четыре модели, где помимо базовой предложат Honor V40 Pro, Honor V40 Pro+ и эксклюзивную версию, которая будет выделяться чипом Kirin 9000. Ожидается, что новинки предложат OLED‑дисплеи с частотой обновления 120 Гц и рекордной частотой опроса сенсора, ультрабыструю зарядку и аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч. Почти наверняка постараются прокачать основные камеры и в зависимости от версии предложат одиночные или сдвоенные селфи-модули.

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Источник: gsmarena