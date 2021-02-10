Названо время выхода Xiaomi 12 Ultra

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Весьма оптимистичный прогноз

Пожалуй, самым важным для Xiaomi продуктом станет Xiaomi 12 Ultra. Это будет дорогой и максимально «нафаршированный» технологиями гаджет. Безусловно, будет и второе поколение «фолдподобного» аппарата, но это больше эксперимент и лишь демонстрация того, что новации нам не чужды. Xiaomi 12 Ultra в этом плане более приземленный продукт и его задача встать в один ряд с прочими грандами во флагманском сегменте, а, возможно, даже превзойти их.

На сегодняшний момент компания не называет сроков выхода Xiaomi 12 Ultra, но известный информатор Мукул Шарма готов назвать время его выхода. По его данным флагман дебютирует в Китае в мае нынешнего года, а позже выйдет и на глобальный рынок. К сожалению, конкретную дату анонса он не назвал. Насколько точен он в своем прогнозе, узнаем уже в последний весенний месяц. Есть сведения, что компания могла перенести выход Xiaomi 12 Ultra на вторую половину года.

По имеющейся информации, Xiaomi 12 Ultra должен предложить 120-герцовый AMOLED‑дисплей разрешением QuadHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и будет поддержка беспроводной зарядки. Поговаривают, что в основе флагмана будет лежать Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

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Одной из главных фишек Xiaomi 12 Ultra станет камера. Роль главной «скрипки» возьмет на себя новейший датчик Sony IMX800 на 50 Мп размером 1 дюйм. Ассистировать ему должен ультраширик на 48 Мп и телефото объектив на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Чтобы предложить одну из лучших камер на рынке, здесь могут установить оптику Leica.

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Источник: pricebaba