Выход Xiaomi 12 Ultra перенесли

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А вот что стало причиной для этого, информации нет

Поклонникам Xiaomi, которым не терпится увидеть уберфлагман Xiaomi 12 Ultra, придется запастись терпением. Как стало известно, компания перенесла запуск этого смартфона на вторую половину года, тогда как ранее его планировали показать в первом полугодии. Сообщил об этом известный сетевой информатор Digital Chat Station, предсказаниям которого можно доверять.

Что стало причиной отложенного релиза, он не сообщает. Возможно, все дело в чипе Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который может дебютировать в Xiaomi 12 Ultra. Есть вероятность, что Qualcomm не успевает с запуском этого процессора. Впрочем, для переносов сроков анонса флагмана могут быть и другие причины.

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Исходя из тех визуализаций, которые регулярно появлялись в сети, Xiaomi 12 Ultra должен предложить большой изогнутый по кромкам AMOLED-экран разрешением QuadHD+. У него будет круглый блок основной камеры, которая предложит минимум четыре датчика изображения, где один зум-перископ для 5-кратного оптического зума. Усиленно говорят о том, что Xiaomi перехватила у Huawei эстафету сотрудничества с Leica, чья оптика будет установлена тут.

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Источник: weibo