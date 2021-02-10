В Xiaomi подвели итоги первых 5 минут продаж серии Redmi K50

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300 секунд и 330 тысяч устройств нашли своих владельцев

На прошлой неделе состоялась премьера Redmi K50 и Redmi K50 Pro, а сегодня в Китае стартовали их продажи. Уже традиционно, что компания рапортует об ажиотаже вокруг новинок и нашлось немало тех, кто в числе первых ринулся приобретать смартфоны. Так, по информации Xiaomi пяти минут хватило для того, чтобы раскупили партию из 330 тысяч смартфонов.

На данный момент есть информация, что на глобальный рынок выйдет только Redmi K50 Pro, но уже как POCO F4 Pro. Когда ждать анонс, точных данных нет. Напомним, что этот смартфон обладает чипсетом Dimensity 9000, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением QuadHD+, батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и тройной тыльной камерой, где главный сенсор на 108-мегапикселей.

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Redmi K50 стал первым смартфоном с чипом Dimensity 8100 и сегодня к нему присоединится Realme GT Neo 3. Новинка от Xiaomi предлагает 2К-дисплей диагональю 6,67 дюйма, аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт и основную камеру с тремя датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Важно, что основная камера обеих смартфонов получила систему оптической стабилизации изображения.

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Источник: sparronews