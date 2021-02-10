Названы ценники на Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33

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В начале марта состоялась премьера доступных Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33. При этом анонс касался только характеристик новинок, а вот ценники на них компания решила не придавать широкой огласке. Прошло почти три недели с момента презентации и стал известен прайс на эти смартфоны в Европе.

Информацию о ценниках удалось обнаружить в каталоге немецкого интернет-магазина компании. Так, за Galaxy M23 с 4/128 Гб памяти просят 289 евро, а старт продаж объявлен на конец этой недели. Galaxy M33 появится в продаже 8 апреля и за модификацию с 6/128 Гб памяти придется отдать 349 евро.

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Напомним, что Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 оснастили 6,6-дюймовым экраном разрешением FullHD+, 128 Гб постоянной памяти, фронталкой на 8 Мп и операционной системой Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Самым большим отличием у новинок является аппаратная платформа и аккумулятор. Так, Galaxy M33 удостоился Exynos 1200 и батарейки емкостью 6000 мАч, а Galaxy M33 построен на Snapdragon 750 и емкость аккумулятора составила 5000 мАч.

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Источник: samsung