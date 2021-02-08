Названы самые производительные смартфоны на глобальном рынке

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AnTuTu ранжировал самые мощные смартфоны по состоянию на январь 2021 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых мощных смартфонов на глобальном рынке по итогам января 2021 года. Уже по традиции самые мощные мобильные устройства по производительности ранжированы среди флагманов и аппаратов среднего сегмента.

Наибольшую часть обоих рейтингов составляют китайские смартфоны. Так, среди топовых аппаратов самым мощным признан Xiaomi Mi 11 с результатом 707 306 баллов, который обладает чипом Snapdragon 888 и 12/256 Гб памяти.

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На втором месте оказался Huawei Mate 40 Pro с процессором Kirin 9000 и замкнул тройку лидеров Asus ROG Phone 3 на базе Snapdragon 865+. С четвертого по шестое место заняли новоиспеченные флагманы серии Samsung Galaxy S21, обладающие новым чипом Exynos 2100. Далее следуют Oppo Find X2 Pro, Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10T Pro 5G.

В сегменте среднего класса устройств лидером стал Honor 30 с процессором Kirin 985, оставивший на втором месте Huawei Nova 7 с аналогичной аппаратной платформой. На третьей строчке оказался Redmi 10X 5G с процессором Dimensity 820. С четвертого по десятое место заняли Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10i, Redmi K30, Xiaomi Mi 10 Lite, Huawei Nova 7i, Realme 7 и Redmi Note 8 Pro.

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Источник: antutu