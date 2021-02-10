Названы сроки выхода Google Pixel 5a

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Карманный и недорогой камерофон появится в конце лета

Компактные смартфоны с хорошей камерой, «чистым» Android и без переплаты за излишние функции — так можно описать Google Pixel 3a и Pixel 4a. По такому же «рецепту» должны были кроить Google Pixel 5а, который придет им на смену и должен быть представлен в этом году. Но когда это произойдет и не внесет ли дефицит чипов коррективы в сроки релиза Pixel 5a?

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Пришло сообщение, что новинка будет анонсирована в тот же месяц, что и Pixel 4a, т.е. в августе нынешнего года. На прилавках магазинов она также появится в последний летний месяц. Но компании пришлось пересмотреть географию продаж Pixel 5a, сократив количество стран, где она будет продаваться. Аппарат будет доступен в Японии и США, а ограничить регионы продаж, по всей видимости, компанию заставил пресловутый дефицит комплектующих.

Каких-то прорывов от Google Pixel 5a ждать не стоит. Это будет лишь немного обновленный вариант Pixel 4a 5G, и он станет чуть больше предшественника. Новинка получит 6,2-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+, тогда как у предшественника экран диагональю 5,81 дюйма.

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Смартфон получит корпус из поликарбоната, врезанную в область дисплея фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, стереодинамики и квадратный блок основной камеры с парочкой датчиков изображения.

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Источник: phonearena