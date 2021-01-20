Названы сроки выхода Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

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Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro появятся на рынке Индии в феврале по приятным ценам

О том, что готовится к выходу серия Redmi Note 10 говорили еще с осени прошлого года и даже были предсказания, что новинки дебютируют до конца 2020 года. Но в итоге не срослось, и их выход вновь придется ждать. Будет ли ожидание напрасным, можем узнать уже достаточно скоро.

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Известный сетевой информатор Ишан Агарвал на правах эксклюзивности сообщил, что в следующем месяце Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro дебютируют в Индии. Он не стал озвучивать конкретных цифр, но сообщил о том, что прайс будет более, чем приятным и агрессивным с оглядкой на конкурентов. Среди прочего Ишан Агарвал подтвердил существование Xiaomi Mi 11 Lite и его появление на рынке Индии. В числе характеристик лайт-версии он лишь упомянул о наличии 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.

Ожидается, что Redmi Note 10 предложит IPS‑дисплей с частотой обновления 60 Гц и разрешением FullHD+, селфи-камеру на 16 Мп, четверную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Для Redmi Note 10 Pro компания могла приготовить батарейку на 5050 мАч, 120-Гц дисплей, процессор Snapdragon 720G/732G или даже Snapdragon 750G, датчик на 64 Мп в основной камере и ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

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Источники: 91mobiles, androidauthority