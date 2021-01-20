Xiaomi Mi 11 Pro предложит четверную камеру и 120-кратный зум

909

Xiaomi Mi 11 Pro будет впечатлять зумом и ультрабыстрой зарядкой

В декабре, за пару дней до Нового года был представлен Xiaomi Mi 11. Кто-то устремился в числе первых приобрести флагман и всем довольны, а другие пишут негативные комментарии, утверждая, что с перегревом есть проблемы и прошивка изобилует косяками. Xiaomi Mi 11 действительно получился спорным продуктом.

Читать также: Redmi K40 предложит специальную версию с новым чипом Qualcomm

Вскоре этот флагман получит продолжение, и компания выпустит в первом квартале нынешнего года Xiaomi Mi 11 Pro. Известно, что ждать его премьеру стоит уже после Китайского Нового года, который будут отмечать 12 февраля. Нет сомнений, что в числе отличительных черт от базовой версии будет камера. Это вновь подтвердил известный сетевой информатор Digital Chat Station, утверждающий, что Xiaomi Mi 11 Pro получит четверную камеру, среди набора датчиков будет телеобъектив и предложат поддержку 120-кратного зума.

Неофициальный рендер Xiaomi Mi 11 Pro

По его информации, дисплей у «прошки» будет аналогичен Xiaomi Mi 11: 6,81 дюйма, разрешение QuadHD+, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц и частота сенсорного слоя 480 Гц, максимальная яркость 1200 нит и цветовой охват DCI-P3.

Читать также: Теперь Xiaomi вслед за Huawei получило клеймо «иностранного агента». Что дальше?

А вот, где еще Xiaomi Mi 11 Pro будет превосходить младшего собрата, так это по части скорости зарядки. По проводу новинку можно будет заряжать на мощности 120 Вт, а также предложат поддержку самой быстрой беспроводной зарядки на 80 Вт, которая уже готова к своему коммерческому внедрению.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers