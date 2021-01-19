Redmi K40 предложит специальную версию с новым чипом Qualcomm

711

Одна из версий Redmi K40 может предложить Snapdragon 870

В феврале должна состояться премьера серии Redmi K40, которая в этом году может преподнести сюрприз. Уже известно, что минимум два смартфона линейки получат платформу Snapdragon 888 и минимальный ценник на Redmi K40 составит $463. На этом сюрпризы могут не закончиться, и компания удивит специальной версией с новым чипом от Qualcomm.

Так, известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Redmi K40 получит специальную версию, где фронталку врежут в круглое отверстие в дисплее и она получит усовершенствованный чип sm8250 (Snapdragon 865). Многие стали строить предположения, что речь идет о процессоре Snapdragon 870, который повторит характеристики Snapdragon 865, но высокопроизводительные ядра разгонят до частоты 3,2 ГГц. Разгон обещают и видеоускорителю Adreno 650.

На прошлой неделе в сеть слили результаты прогонки смартфона с Snapdragon 870, которые дали понимание, что по производительности этот чип обходит Snapdragon 865 и чуть не дотягивает до уровня Snapdragon 888. А еще напомним, что о новом чипе Qualcomm рассказывали еще в прошлом году, но тогда его связывали с компанией Oppo, которая получит его на правах эксклюзивности.

Буквально вчера также пришло известие, что базовый смартфон серии может выйти в двух вариациях с Dimensity 1200 и Snapdragon 888, а Pro-версия будет построена на Snapdragon 888. Ждем анонс серии Redmi K40, чтобы точно понимать, в пользу каких чипов компания сделала выбор для своих новинок.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: mydrivers, mydrivers