Не хотите рюкзак от Google? Компания выпустила умный аксессуар в производстве с Samsonite

395

Google решила продолжить расширение списка продукции и выпустила свой новый рюкзак.

Google и Samsonite выпустили новый умный рюкзак, который поможет пользователям оставаться на связи, находясь вне дома, без необходимости постоянно проверять смартфон.

Рюкзак Konnect-i, стоимость которого стартует с $200 для версии Slim и $220 для версии Standard, является последним продуктом в линейке Google Jacquard.

Читать также: Google сделает бьютификаторы безопасными для психики﻿

Подразделение передовых технологий и проектов компании Google впервые представило Project Jacquard на конференции разработчиков Google I/O в 2015 году. Принцип работы этой технологии заключается в том, чтобы превратить обычную ткань в сенсорную поверхность, которая может быть использована для запуска ряда функций на вашем смартфоне.

Умная ткань работает на базе небольшой метки, которая заряжается от порта mini-USB. Сама метка может ретранслировать уведомления с помощью встроенного светодиода и небольшого вибра-моторчика.

Новый рюкзак Samsonite Konnect-i позволяет пользователям отвечать на звонки, слышать текстовые сообщения, использовать Карты Google для навигации, делать селфи-снимки и включать музыку.

﻿Читать также: ﻿

С помощью приложения Jacquard пользователи могут назначать различные жесты на поверхности рюкзака – провести вверх или вниз по ремешку или два раза нажать на ремешок. Каждый жест может означать свою функцию.

Samsonite выпустит рюкзак Konnect-i как в версии Slim, так и в версии Standard с той лишь разницей, что версия Slim имеет вертикальную застежку-молнию, в то время как версия Standard - горизонтальную. Рюкзак включает в себя множество карманов, а также отделение для ноутбука.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: TechCrunch



https://andro-news.com/news/spotify-dobavyat-funkciyu-poiska-pesen-po-tekstu-pesen.html Spotify добавят функцию поиска песен по тексту песен(в Адм. панель)