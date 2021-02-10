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Привет, друзья. Сегодня у нас на обзоре новинка от Xiaomi, а именно Poco F6. Этот смартфон продолжает линейку среднебюджетников с топовым железом. Уже можно сказать, что Poco F6 – будущий хит продаж и новый ТОП за свои деньги.

Благодаря мощной начинке эту модель можно спокойно приравнять к младшему флагману. Приблизительно за 13 000 грн мы получаем максимально производительное железо, великолепный экран и высокую производительность. Не будем затягивать и сразу приступим к обзору Poco F6.

Обзор Poco F6 – сверхмощное железо за недорого! Сравнение с Poco F5

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Дисплей

Производительность и память

Программное обеспечение

Камеры, качество фото и видео

Автономность

Цена, выводы и конкуренты

Розыгрыш

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1220x2712 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 500 нит, пиковая яркость – 2400 нит, поддержка HDR10+ и Dolby Vision Габариты: 160.5 x 74.5 x 8 мм при весе 179 г Материалы корпуса: Пластик Цвета: Black, Green, Titanium Защита: IP64, стекло Corning Gorilla Glass Victus Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Графический ускоритель: Adreno 735 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2.8 ГГц + три ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.0 ГГц Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.95", размер пикселя 0.8µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 20 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 0.8µm Запись видео в 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: Проводная 90 Вт (до 100% за 35 минут) Цена: От 329 долларов

Характеристики Poco F6 производят приятное впечатление. Здесь у нас AMOLED-экран разрешением 1.5K, влагозащита IP64, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, основная камера с оптической стабилизацией.

А еще батарея на 5000 мАч и 90-ваттная зарядка. Цена чуть выше 300 долларов. Выходит, перед нами очередной топовый среднебюджетник? Погнали разбираться.

Poco F6

Комплектация

Первое, что посмотрим – это комплектация новинки. Здесь заранее ничего нового и интересного. Poco F6 поставляется в черной коробке с желтыми элементами, выполненной в типичном стиле бренда.

Внутри упаковки Poco F6 находим смартфон, USB-кабель, блок питания мощностью 90 Вт, документацию и чехол. На последнем хочется остановиться поподробнее: чехол не прозрачный силиконовый, а резиновый, с приятным покрытием.

Такие чехлы мы часто видели в смартфонах OnePlus и Realme. Похоже, Xiaomi приобщается к тенденции.

И последний приятный момент комплектации: на экране Poco F6 уже наклеена пленка защитная.

Больше здесь ничего интересного, поэтому уверенно двигаемся дальше.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Когда смотришь на Poco F6, может преследовать небольшое чувство дежавю. Новинка очень похожа на своего предшественника: аналогичные габариты, форм-фактор и дизайн блока камеры. Единственное, что модули камер у Poco F6 увеличили, и теперь это два огромных кругляка.

Возможно, увеличением сенсоров компания хотела показать, что новинка снимает гораздо лучше своего предшественника, но это маркетинг чистой воды. На самом деле, никакого двойного апгрейда камера Poco F6 не получила. Но к этому мы еще вернемся.

А пока обсудим материалы корпуса Поко Ф6. Корпус здесь полностью пластиковый, как у предыдущей модели. Когда держишь смартфон в руках, это чувствуется. В дизайне и материалах Poco F6 нет дороговизны и шика. Просто стандартный пластиковый среднебюджетник.

Габариты у него стандартные, как и у большинства современных смартфонов – 160,5 x 74,5 x 8 мм с весом 179 граммов. Различия с предшественником минимальны и недостойны внимания.

Poco F6 защищен по стандарту IP64. Это не полноценная влагозащита, но для доступного смартфона неплохо. Аудиоджека нет, в то время как в Поко Ф5 он еще присутствовал.

Сканер отпечатков пальцев у Poco F6 расположен под экраном. В предшественнике сенсор был вживлен в кнопку питания. Вот такой шаг вперед. Работает сканер отлично, не хуже, чем у флагманов Xiaomi. Производителя можно только похвалить.

Если очень хочется придраться, то можно отметить, что дактилоскопический датчик размещается достаточно низко. Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к такому решению.

Датчик приближения работает нормально. Наконец-то Xiaomi справились с этой проблемой. В повседневном использовании проблем вы не заметите.

Poco F6 предлагается в черном, зеленом и серебристом цветах. Расцветки выглядят неплохо – базовые и интересные.

Небольшие итоги по дизайну Poco F6: внешний вид смартфона и материалы корпуса самые обычные и восхищения не вызывают. Дизайн устройства соответствует цене. Из полезных новшеств здесь только подэкранный сканер отпечатков.

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Чтобы вы понимали, примерно по такой же цене и с таким же железом, но с более дорогими материалами корпуса, можно приобрести Realme GT Neo6 или Neo6 SE. Так что Xiaomi здесь чудес не показали.

Дисплей

Экран Poco F6 реально улучшился, но при обычном использовании эти изменения не очень заметны. Матрица AMOLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Стандартная яркость осталась на уровне 500 нит, а пиковая увеличилась с 1200 нит до 2400 нит. Когда используешь Poco F6 и F5 на солнце, нельзя сказать, что их яркость существенно отличается. На бумаге улучшения есть, но в жизни ничего кардинального.

Разрешение дисплея Poco F6 составляет 1220 x 2712 пикселей, то есть 1.5K. У предшественника было 1080 x 2400 пикселей.

Оба экрана качественные и яркие, с приятной цветопередачей, но не самые лучшие в этой категории, если следить за характеристиками. Опять же, у Realme GT Neo6 дисплей более крутой и уже приближенный к флагманскому сегменту.

С ШИМ у Poco F6 никаких проблем. Ознакомиться с измерениями можно ниже:

100% – 6%

75% – 8%

50% – 5%

35% – 7%

25% – 12%

10% – 15%

0% - 13%.

Защитное стекло на передней панели новинки прочнее – Gorilla Glass Victus против Gorilla Glass 5 у Poco F5 .

Чисто теоретически претензий к дисплею этого смартфона нет. Он крутой, просто не особо отличается от Поко Ф5 и все же проигрывает Realme GT Neo6.

Производительность и память

Переходим к самой интересной части сегодняшнего обзора Poco F6 – его производительности. Смартфон стал обладателем мощного 4-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Чтобы вам было понятнее, это примерно уровень Snapdragon 8 Gen 2. И встретить такое железо в смартфоне стоимостью около 300 долларов – повод для праздника.

Не будем углубляться в скучные технические характеристики, а расскажем, как себя ведет Poco F6 в синтетических тестах и играх.

В тесте на троттлинг наш сегодняшний красавец набрал 379 GIPS в производительном режиме. Тестирование проводилось в течение часа. На графике можно увидеть, что у нас почти ровная зеленая линия с просадкой в одном месте.

В стресс-тесте видеоядра Poco F6 приобрел стабильность на уровне 79.8 процентов. Что можем сказать: показатели отличные, учитывая демократичный ценник смартфона.

Да, топовые флагманы демонстрируют результаты еще лучше и набирают больше баллов, но и стоят гораздо дороже.

Poco F6 без проблем справляется с мощнейшими играми на максимальных настройках графики. Можно комфортно играть длительное время, и при этом корпус не нагревается до безумных цифр.

Лучший ли Poco F6 по производительности, если сравнивать его с предшественником? Теоретически разница есть, и она составляет примерно 10-15% в пользу новинки. Но на практике отличия вы вряд ли заметите.

Poco F5 также круто справляется со всеми игрушками на максималках, и менять его на новую модель ради более производительного железа, пожалуй, не стоит.

Стандарты памяти Poco F6 более новые и скоростные – UFS 4.0 против UFS 3.1 у предшественника. Вариантов памяти всего два: 8/256 и 12/512 ГБ. Они сбалансированы, актуальны на 2024 год и претензий не вызывают.

Программное обеспечение

Теперь поговорим об операционной системе Poco F6 и скорости работы интерфейса. Из коробки девайс работает на Android 14 с новейшей фирменной прошивкой HyperOS.

Все летает, программы открываются молниеносно, никаких зависаний и глюков. При использовании складывается стойкое впечатление, что держишь в руках флагман, если не считать дешевые материалы корпуса.

Обновляться Поко Ф6 будет в течение двух-трех лет. И это не просто какие-нибудь мелкие обновления прошивки, а полноценные новые версии «зеленого робота». Смартфон гарантированно получит Android 15 и 16, а если сильно повезет, то Android 17.

Поэтому новинку можно покупать и спокойно пользоваться ею года три. Даже после окончания поддержки от производителя Poco F6 все равно будет работать очень шустро благодаря мощному процессору.

Poco F6

Камеры, качество фото и видео

Предлагаю обсудить камеры Poco F6. Телефон стал владельцем 50-мегапиксельного основного сенсора Sony LYT-600 с OIS и 8-мегапиксельного ультраширика.

Зная философию линейки и вообще всего бренда, можно предположить, что новинка не будет камерофоном. При подробном тестировании мы подтвердили это мнение. Пройдемся по очереди.

Для вашего удобства мы сравнили Poco F6 с Poco F5. Дневные фото на основную камеру получаются примерно одного уровня. Только немного отличается цветопередача, и на F5 более широкий угол обзора и больше вес снимков. При этом детализация практически одинакова.

Ночью новинка уже выигрывает. У нее более широкий динамический диапазон, более светосильная матрица, лучше детализация. Всё это можно видеть на прикрепленных изображениях.

Ультраширики почти один в один. Единственное отличие в том, что на Poco F5 более светлые изображения, вроде бы с включенным режимом HDR.

Фронтальная камера Poco F6 на 20 Мп и здесь он тоже выигрывает у предшественника. Селфи выходят с более широким углом обзора и лучшей детализацией.

Видео Поко Ф6 умеет снимать в 4K с 60fps. У предыдущей модели возможности ограничивались 30 кадрами в секунду. На самом деле, разница небольшая: картинка похожа, запись звука тоже.

И все же небольшой бал за видеосъемку можно положить в копилку Poco F6. Он лучше прорабатывает мелкие детали, например листья на деревьях.

Если на основную камеру записывать видео с человеком, то выходит аналогичная ситуация. Poco F6 справляется лучше из-за более широкого динамического диапазона.

В заключение обсудим запись видео на фронтальную камеру. Пока что Ф6 ожидаемо демонстрирует результаты лучше, чем у предшественника. Получаем более широкий угол обзора и натуральные цвета.

Но необходимо учитывать, что и старая, и новая модель умеют записывать видео с передней камеры только в разрешении Fulld HD с 30 или 60fps. В принципе это стандартно для среднебюджетника.

Что можно сказать о камерах Poco F6. Фотографирует телефон просто нормально, ничего особенного.

При этом нужно понимать, что примерно по такой же цене можно купить OnePlus Ace 2 или Realme GT Neo5 с сенсором IMX890. Это уже другой уровень, и снимки реально получаются лучше.

Если сравнивать с предшественником, то небольшая эволюция все равно есть. У Poco F5 камера была очень посредственная, а у новой модели уровень уже выше.

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Автономность

Показатели автономности Poco F6 совершенно стандартные. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с 90-ваттной зарядкой. Максимум – это полтора дня работы на одном заряде.

На полную зарядку аппарата уходит около 35 минут. Автономность просто хорошая и долго здесь комментировать нечего.

Цена, выводы и конкуренты

На момент написания этой статьи цена Poco F6 на Aliexpress составляет около 329 долларов – 13 100 грн. Чтобы приобрести аксессуар по такой стоимости, введите промокод POCOF61. Выгодно купить новинку можно у этого надежного продавца. Подробности в посте в Telegram.

Что мы можем сказать о Poco F6? Телефон получился отличный и он точно заслуживает внимания пользователей. У него только два минуса – полностью пластиковый корпус и средние камеры.

Если вам это неважно, и вы ищете в первую очередь производительный смартфон с мощной начинкой, Поко Ф6 как раз будет хорошим вариантом.

Хорошим, но не идеальным, поскольку конкуренты у новинки Xiaomi есть. В первую очередь это Realme GT Neo6 и Neo6 SE. Да, смартфоны великолепные, но непонятно, когда они выйдут на глобальный рынок и вообще там представлены.

Из других конкурентов можно выделить OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo5. Стоят эти смартфоны примерно столько же, сколько Poco F6. Realme за такие деньги предлагается с модификацией 12/256 ГБ, но сейчас сложно найти ее в продаже.

Poco F6

Немного дешевле советуем Moto Edge 40 5G и б/у в идеальном состоянии Samsung Galaxy S21 FE. То есть выбор есть, и Poco F6 – просто один из доступных вариантов, но не самый лучший среди всех этих моделей.

Чтобы выбрать подходящий смартфон, вы должны ответить на вопрос: какие характеристики для меня в приоритете.

Poco F6 – монстр производительности. У других смартфонов с аналогичной ценой может быть хуже железо, но лучше экран, камеры и материалы корпуса. Так что выбирать вам.

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Плюсы:

полноценная комплектация с резиновым чехлом;

влагозащита IP64;

защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

пиковая яркость экрана 2400 нит;

тонкие грани вокруг экрана;

разрешение экрана 1.5K;

мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3;

отличная производительность в требовательных играх;

стандарт памяти UFS 4.0;

отличные модификации памяти;

Android 14 из HyperOS;

минимум 2 года обновлений ОС;

запись видео на главную камеру в 4K@/60fps;

нормальный датчик приближения;

до 1,5 дней автономной работы;

90-ваттная зарядка;

доступная цена.

Минусы:

полностью пластиковый корпус;

нет аудиоджека;

средние камеры;

запись на фронталку только у Full HD.

Розыгрыш

У нас есть отличная новость. Мы запустили розыгрыш, который продлится до 18.06.2024 года. Предусмотрено пять призов и будет пять победителей. Мы разыгрываем:

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Третье место – наушники Redmi Buds 5 Pro;

Четвертое место – музыкальная колонка Proove SoundTrap Pro;

Пятое место – PowerBank Proove Guardian 22,5W 30000 mAh.

Чтобы узнать условия розыгрыша и детали, переходите по ссылке в наш Telegram-канал и смотрите прикрепленное видео с обзором Poco F6. Удачи!

Видеообзор