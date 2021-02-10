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  • Не в количестве мегапикселей счастье: Xiaomi Mi 11 разочаровал экспертов DxOMark

Не в количестве мегапикселей счастье: Xiaomi Mi 11 разочаровал экспертов DxOMark

17.04.2021 158 0

22 место в рейтинге DxOMark и Xiaomi Mi 11 не конкурент сильным камерофонам

DxOMark протестировал камеру смартфона Xiaomi Mi 11 с 108 Мп датчиком и пришел к выводу, что в целом его камера способна создавать сбалансированные по многим параметрам фотографии. Но отсутствие телеобъектива основательно подпортило впечатление и не позволило смартфону занять высокое место в рейтинге. Xiaomi Mi 11 стал еще одним подтверждением того, что много мегапикселей еще не гарантия отличных фотовозможностей аппарата.

 

Не в количестве мегапикселей счастье: Xiaomi Mi 11 разочаровал экспертов DxOMark – фото 1

 

Флагман получил среднюю оценку 120 баллов, расположившись в рейтинге на 22 месте между Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note 20. Интересно, что Xiaomi Mi 11 проиграл в битве за лучшую камеру прошлогодним Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi Note 10.

 

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И столько же баллов набрал Redmi K30 Pro Zoom Edition и Google Pixel 5, где последний предлагает «всего» два датчика на 12 Мп и 16 Мп и вытягивает качество снимков за счет алгоритмов, а не благодаря большому количеству мегапикселей.

 

Не в количестве мегапикселей счастье: Xiaomi Mi 11 разочаровал экспертов DxOMark – фото 2

 

К числу достоинств камеры Xiaomi Mi 11 специалисты отнесли высокий уровень детализации, приятную цветопередачу, точный баланс белого и широкий динамический диапазон. К положительным моментам также причислили достойную работу стабилизации при съемке видео и шустрый автофокус. Но при этом экспертам не понравилась работа автофокуса при слабом освещении, низкий уровень экспозиции, шум при дефиците света и плохая детализация при создании снимков с приближением.

 

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Источник: dxomark

Xiaomi Mi 11 DxOMark
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.04.2021

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Не в количестве мегапикселей счастье: Xiaomi Mi 11 разочаровал экспертов DxOMark