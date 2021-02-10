Не ведитесь! Google Pixel 5a 5G не отменен

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Официальный комментарий компании о перспективах выхода Google Pixel 5a 5G

В этом году у Google может вновь не задаться со смартфонами. В прошлом году Pixel 4a вышел с опозданием, а Pixel 5 лишили флагманского чипсета и все только бы сдержать ценник от стремительного взлета вверх. Сейчас же компания столкнулась с дефицитом чипов и уже даже поползли слухи, что она приняла решение отменить выход «бюджетного» смартфона.

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Все эти предсказания не остались без внимания Google, и ее представитель сообщил изданию Androidauthority что Pixel 5a 5G выйдет. Он будет доступен позже в этом году в США и Японии, а его анонс пройдет в тот же период, что были представлены и предшественники.

Этим заявлением Google подтвердила выход Pixel 5a 5G, а его премьера должна состояться с августа по октябрь нынешнего года. Новинку точно можно будет купить в Японии и США, а вот появится ли она на других рынках, большой вопрос. Судя по той информации, которая появлялась ранее, Pixel 5a 5G еще планируют продавать в Индии, причем большим тиражом, чем предшественников.

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Увы, о характеристиках смартфона нет никакой информации и нам только остается догадываться каким он будет. Одно можно говорить почти точно, что Pixel 5a 5G должен получить чипсет от Qualcomm, скорее всего 700 серии с поддержкой 5G сетей.

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Источник: androidauthority